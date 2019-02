Accueil > Agenda culturel > Livres > 10ème Journées européennes du livre russe et des littératures russophones

Les 16 et 17 février 2019, Paris

Depuis maintenant dix ans, l’association France Oural organise à la mairie du 5e arrondissement de Paris, un festival de littérature. Les nouvelles traductions littéraires vers le français sont au coeur de notre événement qui chaque année s’articule autour d’un thème central. Cette année, nous évoquerons les Itinérances littéraires entre l’Est et l’Ouest.

De Théophile Gautier à André Gide en passant par Melchior de Voguë, Alexandre Dumas, Jules Verne, le marquis de Custine ou encore Blaise Cendrars, la Russie n’a jamais manqué d’attirer la curiosité des écrivains français. Que ces auteurs évoquent une Russie connue et réelle ou une Russie imaginaire et fantasmée, l’intérêt pour ce pays ne se dément pas.

En 2010, dans le cadre de l’année de la France en Russie, dix-sept écrivains français ont effectué le voyage de Moscou à Vladivostok au bord du célèbre Transsibérien.

Ce « train littéraire » a réalisé le rêve de Blaise Cendrars qui, en 1913, dans son poème Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France décrivait un voyage imaginaire à bord de ce train. Comme leurs devanciers du XIXe et du début du XXe siècle, les écrivains français sont partis à la découverte de la Russie contemporaine. Danièle Sallenave, Dominique Fernandez, Maylis de Kérangal, Olivier Rolin notamment ont participé à ce voyage au coeur de la Russie.

Aujourd’hui, l’attirance pour les voyages en Russie perdure avec une nouvelle génération d’écrivains-voyageurs qui entretiennent avec le pays une relation particulière tels Danièle Sallenave, Cédric Gras et Yves Gauthier.

Côté russe, l’intérêt pour la France est également très fort. Pour l’intelligentsia et l’aristocratie russes, la France, et notamment Paris, était un lieu de pèlerinage incontournable. Karamzine, Gogol ou bien encore Tchékhov l’ont évoquée dans leurs écrits.

Les écrivains et artistes russes contemporains évoqueront leur pays et leur rapport à l’exil, à l’errance et à la découverte d’autres horizons. Parmi eux, Boris Akounine, Piotr Alechkovsky, Alice Danchokh, Dmitri Danilov, Sacha Filipenko, Grisha Bruskin, Lev Rubinstein, Kirill Privalov , Victor Remizov …

Écrivains français en Russie ou russes en France, découverte du Caucase ou de la Sibérie, terre de liberté et de souffrance, les Journées du Livre Russe emprunteront les chemins des écrivains du voyage.

Les destins croisés des écrivains voyageurs ou rêveurs seront évoqués lors des rencontres. La relégation et le voyage contraint seront également abordés.

LES 16 ET 17 FEVRIER A LA MAIRIE DU 5E ARRONDISSEMENT DE PARIS

Tables-rondes, rencontres, salon du livre, expositions …

Remise du Prix de l’AFR et du PRIX RUSSOPHONIE