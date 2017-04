13ème Festival de Culture Russe Cosmos...

Cette année les invités du festival seront :

Les acteurs du "Théâtre Dramatique d’Astrakhan"

Le chansonnier russe Vadim Piankov et Sebka – chanteur français.

Programme "pour la paix" avec la participation des chanteurs des différents pays avec le soutien du Centre de Russie pour la Science et la Culture à Paris et du Conseil des Concitoyens Russes en France.

Le festival clôture le concert du groupe "Novaia Avstralia".

Programme :

Le 19 avril à 20h30 : « La cabane de l’amour » par le Théâtre Dramatique d’Astrakhan

Le 20 avril à 20h30 : Musique et poésie avec SEBKA et VADIM PIANKOV

Le 21 avril à 20h30 : Journée de la Paix avec le GROUPE ROCK STATE

Le 22 avril à 20h30 : NOVAIA AVSTRALIA

Tarifs : 15€ / Etudiants : 12€

Théâtre de l’Atalante

10 place Charles Dullin, 75018 Paris

Réservation : 01 46 06 11 90.

Plan d’accès