"14 ans, premier amour" - le nouveau film d’Andreï Zaïtsev...

C’est l’histoire d’un premier amour, éclos très jeune dans la banlieue d’une grande ville. Tels des Roméo et Juliette modernes, vivant entre les réseaux sociaux et la rue, deux adolescents voudraient s’affranchir des lois qui les gouvernent : celles de leurs parents et celles des bandes rivales qui contrôlent leur quartier. Pour pouvoir être ensemble, ils devront surmonter beaucoup d’obstacles, désobéir, oser le premier pas...

Andreï Zaïtsev

Andreï Zaïtsev est né le 17 septembre 1975 à Moscou. Diplômé de la Faculté de journalisme de l’Université de Moscou et de la classe d’Alexandre Mitta aux Hautes Etudes de Mise en Scène et de Script.

Diplômé également en mise en scène de fictions et de documentaires.

Deux fois lauréat du Golden Globe Eagle de l’Académie Nationale de Cinéma et de Sciences de Russie et du Laurel Branch Award du film documentaire et de la réalisation télévisuelle.

Récompensé en 2012 par le gouvernement de la Fédération de Russie pour son action culturelle.

Directeur des Studios September spécialisés en programmes de télévision, documentaires et films de fiction.

Filmographie

2000 - My House, 23 min., documentaire - réalisateur, scénariste, producteur

2002 - Gleb, 52 min., documentaire - réalisateur, scénariste, producteur

2006 - La Pancarte, 32 min., fiction - réalisateur, scénariste, producteur

2010 - Victor Astafyev. Le Joyeux soldat, 42 min., documentaire - réalisateur, scénariste, producteur

2011 - Les Désœuvrés, 93 min., fiction - réalisateur, scénariste, producteur

2013 - Un Pont au-dessus des abysses, 18x26 min., documentaire - réalisateur, producteur

2014 - Ma grande guerre, 5x39 min., série documentaire - réalisateur, scénariste, producteur.

Entretien avec le réalisateur Andreï Zaïtsev

Quand avez-vous tourné ?

Le film a été tourné à l’été 2013, dans la banlieue résidentielle de Moscou. Comme il n’est pas évident de travailler avec des acteurs amateurs, d’autant plus quand ce sont des enfants, le tournage a duré 67 jours, contre 30-35 jours en Russie normalement.

Comment avez-vous choisi vos comédiens ?

Tous les acteurs ont été découverts grâce à Vkontakte, l’équivalent russe de Facebook : une façon nouvelle et peu orthodoxe de faire un casting ! Nous n’avons jamais fait appel aux écoles ou aux agences de casting, juste aux réseaux sociaux qui sont aujourd’hui l’un des éléments clés de la vie des adolescents. Au final, plusieurs milliers de jeunes se sont présentés. Ceux que nous avons choisis sont des adolescents normaux, qui en gros, jouent leur propre rôle.

Le film peut parler à tous les adolescents. Etait-ce votre objectif ?

Nous aspirions à faire un film universel, qui pourrait toucher les adolescents du monde entier. Dans toutes les villes il y a des banlieues comme celle-ci, où les adolescents passent le plus clair de leur temps. Et chaque adolescent a une première histoire d’amour excitante à raconter.

Parlez-nous de la musique dans le film.

Elle joue un rôle très important : les adolescents en écoutent en permanence, de tous les styles. Sur leurs profils, on constate qu’un même ado s’intéresse aussi bien aux succès des années 30, qu’à la pop, au hip-hop ou à la musique classique. Ce sont les comédiens qui ont choisi toutes les musiques du film. Nous leur avions demandé de venir avec les musiques qu’ils connaissaient et aimaient. C’est comme ça que la bande-originale s’est créée.

Comment s’est monté le film ?

Le film a été réalisé avec le soutien financier du Ministère de la Culture de la Fédération de Russie et du Fond pour le Cinéma.

Liste artistique

Gleb Kalyuzhny - Alex

Ulyana Vaskovich - Vika

Olga Ozollapinya - la mère d’Alex

Alexey Filimonov - Wolf

Dmitry Barinov - Andy

Daniil Pikula - Vic

Elizaveta Makedonskaya - Kate

Xenia Pakhomova - Mermaid

Date de sortie 10 mai 2017 (1h 46min)

De Andreï Zaytsev

Avec Gleb Kalyuzhny, Ulyana Vaskovich, Olga Ozollapinya plus

Genres : Comédie, Romance

Nationalité : Russe.