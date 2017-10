1917, la Russie et les russes en révolutions

Les deux Révolutions russes, de février puis d’octobre 1917, sont ainsi happées par le rôle et les personnalités de Nicolas II, Lénine, Staline, Trotski, ou encore Kerenski.

Pourtant, le grand absent du tableau en est l’acteur principal : le peuple.

C’est à sa rencontre qu’est parti Alexandre Sumpf dans cette synthèse novatrice écrite à partir d’archives, notamment cinématographiques, totalement inédites.

Citadins, paysans, ouvriers, monarchistes, socialistes-révolutionnaires, mencheviks ou bolcheviks, tous vivent une année sans pareille, où le chaos permanent le dispute aux difficultés du quotidien ; la propagande et les manifestations de masse aux manouvres d’appareils conduites par une poignée de militants expérimentés.

De Petrograd à Moscou, en passant par les régions éloignées, l’auteur analyse, raconte et explique un Empire en décomposition et une société confrontée à la plus grande crise de son histoire.

