Au programme :

Exposition - Octobre 1917 : regards sur la révolution, du 17 janvier au 17 mars à la bibliothèque Robert-Desnos

Conférences - La révolution d’octobre : les mécanismes d’un séisme politique, samedi 14 janvier à 11 h au cinéma Le Méliès et samedis 21 et 28 janvier à 11 h à la bibliothèque Robert-Desnos

Projection - Le Cuirassé Potemkine, d’Eisenstein, samedi 21 janvier à 14 h au cinéma Le Méliès

Conférence - L’internationale communiste : une révolution mondiale ?, samedi 28 janvier à 16 h à la bibliothèque Robert-Desnos

Ciné-concert - L’homme à la caméra, jeudi 2 février à 19 h à la bibliothèque Robert-Desnos

Conférence - Futurisme et Avant-garde, samedi 4 février à 16 h à la bibliothèque Robert-Desnos

Rencontre-Projection - Lénine et Nestor Makhno, jeudi 23 février à 19 h à la bibliothèque Robert-Desnos

Lecture-Performance - La Cavalerie rouge, vendredi 4 février à 19 h à la bibliothèque Robert-Desnos

Projection-Débat - Octobre, d’Eisenstein, lundi 27 février à 18 h au cinéma Le Méliès

Club Histoire - La Perestroïka ou la fin du communisme soviétique, vendredi 3 mars à 19 h 30 à la bibliothèque Robert-Desnos

Entretiens avec Yanis Varoufakis, Pepe Mujica, Guillaume Goutte et Aline Pailler - De quelques voies révolutionnaires aujourd’hui..., début mars à la bibliothèque Robert-Desnos.

Exposition, conférences, projections, ciné-concert, du 14 janvier au 17 mars 2017

Adresses :

Bibliothèque Robert-Desnos

14 boulevard Rouget-de-Lisle

Métro ligne 9, arrêt Mairie de Montreuil

Tél. 01 48 70 69 04.

Bibliothèque Paul-Éluard

10 rue Valette

Métro ligne 9, arrêt Robespierre

Tél. 01 48 57 66 56.

Bibliothèque Colonel-Fabien

118 avenue du Colonel-Fabien

Bus 129, arrêt La Boissière

Tél. 01 48 57 64 41.

Bibliothèque Daniel-Renoult

22 place Le Morillon

Bus 122, arrêt Le Morillon

Tél. 01 48 54 77 17.