1918-2018, Hommage à la Légion Russe pour l’Honneur

1918-2018, HOMMAGE A LA LÉGION RUSSE POUR L’HONNEUR
L’ASSOCIATION DU SOUVENIR DU CORPS EXPEDITIONNAIRE RUSSE EN FRANCE (1916 -1918) vous convie le dimanche 20 mai 2018 (week-end de Pentecôte) au pèlerinage annuel au cimetière militaire de Saint Hilaire Le Grand (Mourmelon) où reposent les combattants russes tombés au champ d’honneur en France au cours de la 1ère Guerre Mondiale.
PROGRAMME
9.45 ENVOI DES COULEURS
10.00 LITURGIE CÉLÈBREE DANS LA CHAPELLE COMMÉMORATIVE
12.00 PROCESSION ET BÉNÉDICTION DES TOMBES AU CIMETIÈRE MILITAIRE RUSSE
12.30 BUFFET RUSSE
13.00 REPAS RUSSE « DE TRADITION » ( 14€ et -25 ans 10€ )
15.00 CÉRÉMONIE AU CIMETIÈRE AVEC LES AUTORITÉS CIVILES ET MILITAIRES AINSI QUE LES ASSOCIATIONS D’ANCIENS COMBATTANTS DE LA RÉGION.
A l’issue de la cérémonie VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE-MÉMORIAL
19.00 REPAS DU SOIR : BARBECUE ( 15€ -25 ans 12€ ) SUIVI D’UN FEU DE CAMP. AMBIANCE MUSICALE RUSSE.
EXPOSITION SUR LE CORPS EXPÉDITIONNAIRE RUSSE EN FRANCE
(réalisation ONAC DE LA MARNE )
POUR TOUTE INFORMATION, S’ADRESSER A Mme OBOLENSKY TEL. : 01 45 45 13 54