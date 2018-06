1ère Foire russo-luxembourgeoise au Château de Beaufort

La première rencontre russo-luxembourgeoise est organisée par la communauté russe au Luxembourg à l’occasion du 25e anniversaire des relations culturelles bilatérales entre ces deux pays. La date est choisie délibérément entre celles des fêtes nationales de la Russie et du Luxembourg. La manifestation est mise en oeuvre sous le patronage de l’Ambassade de la Fédération de Russie. Elle est réalisée avec le soutien de l’association « Les Amis des Châteaux de Beaufort », de la commune de Beaufort et du Centre de Russie pour la science et la culture.

La communauté russe du Luxembourg propose un programme d’animations varié qui va se dérouler dans l’enceinte du château de Beaufort classé monument national. L’environnement du château sera divisé en trois aires thématiques. L’espace gastronomique offre la possibilité de découvrir la cuisine russe et de la bonne alliance entre les plats traditionnels russes et les boissons traditionnelles du Luxembourg. Dans l’espace concert aménagé sur la pelouse les artistes russophones résidant au Luxembourg et à proximité de ses frontières aussi bien les artistes luxembourgeois interprèteront tout au long de la journée des chansons traditionnelles, des tubes du 20e siècle, du jazz, des danses etc. L’espace pour enfants est aménagé dans les ruines proposera des jeux, des concours et des activités créatrices non seulement aux enfants mais aussi à toute la famille.

Les artistes ayant confirmé la participation : Chorale « Razdolie » (Luxembourg), Ensemble vocal VIA « Inspiration » (Luxembourg), école de ballet (Trèves), Ensemble de petits violonistes (Trèves), Chorale « Ryabinouchka » (Saarbrücken), Ensemble musicale « L’âme Russe » (Russie), Orchestre « Mëllerdaller Sound Devils » (Luxembourg), élèves de école russe « Kalinka » (Luxembourg), gymnastes de « Rythmo-Cats Club de la Gymnastique Rythmique » et d’autres.

Animations dans l’aire de jeux sont organisées par le « Russian Women Club du Luxembourg » et voici la liste non exhaustive : des jeux et danses nationaux, ateliers sur la fabrication des instruments musicales russes, atelier de violon, origami et compositions florales, des bijoux pour jeunes mannequins, jeux sportifs pour toute la famille, mini-concerts interprétés par les enfants, défilé de mode, show des bulles de savon, quest.

Dans le menu forain : pâtés petits pâtés divers, crêpes farcies, pelménis et les vareniks, okroschka, chachlyk de porc et d’esturgeon, pommes de terre cuites au feux, thé et kissel de baies rouges, gâteaux, des brioches et biscuits et beaucoup plus. Tout est fait maison.

Tout au long de la journée des visites guidées en langue russe à travers la partie Renaissance du château seront proposées. La participation est payante : 5€ par enfant et 10€ par adulte.

Venez nombreux avec vos enfants et vos proches ! Passerons cette journée ensemble une ambiance joyeuse et conviviale !

L’entrée à la Foire est libre et gratuite.

Adresse : Rue du Chateau, L-6313 Beaufort