24 снега | 24 neige - Un film de Mikhail Barynin

Tel un cow-boy solitaire, Sergueï consacre sa vie à l’élevage traditionnel de chevaux en République Iakoute-Saxa. Les températures extrêmement basses, l’absence de routes, d’électricité et de liaison téléphonique exigent une connaissance approfondie de l’environnement et une grande force de caractère.

Sergueï prend soin de sa famille, de sa communauté et traite la nature avec le plus grand respect. Il aime l’indépendance et la liberté que cette vie lui donne, malgré les sacrifices, l’isolement et les longues séparations qu’elle implique.

Né en 1985 en Russie, Mikhail Barynin est diplômé de l’École internationale de cinéma de Moscou et de l’Institut national de la cinématographie S. A. Guerassimov (VGIK, atelier de cinéma documentaire de Sergueï Mirochnitchenko) depuis 2013. Another Land (2011), son premier film comme réalisateur, a été suivi de Maiman Race en 2012 et Tuva. Independent people, en 2013.

24 снега | 24 snow | 24 neige

Un film de / a film by : Mikhail Barynin (Russie)

Russie | 2016 | 95 min | vosta

FICHE TECHNIQUE

image : Yuri Berezhnev, Semen Amanatov, Mikhail Kardashevskyi

montage : Nikita Koltsev

son : Innokentyi Sivtsev

production/distribution : Muus Khaia Production, Iakoutsk (Russie) – egormakarov1@mail.ru

Regards comparés : Sibérie

Dans le cadre du 37e Festival Internationale Jean Rouch

Du 12/11/18 au 15/11/18

Auditorium de l’Inalco

65 rue des Grands Moulins

75013 PARIS

Entrée Libre.