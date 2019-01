Accueil > Infos > Société > 25 janvier, la Saint Tatiana et la Journée des étudiants russes

Le prénom Tatiana est dérivé du latin "Tatius", nom d’un roi des sabins, peuple d’Italie centrale, huit siècles av. J.C.

Ce prénom a commencé à être utilisé pendant l’Antiquité romaine. Il a par la suite été adopté par les orthodoxes qui l’ont popularisé dans les pays d’Europe de l’Est et surtout en Russie. Le prénom Tatiana se répand timidement en France à partir des années 70.

Sainte Tatiana est une martyre romaine du IIIe siècle. Fille d’un consul romain, elle a grandi dans une famille noble. Cependant, sa richesse ne l’a pas rendue hautaine ni égoïste. Au contraire, elle a consacré sa vie à Dieu et a voué une grande partie de son temps aux pauvres et aux orphelins.

Chrétienne, Tatiana est arrêtée à Rome. Refusant d’apostasier, elle est frappée, puis confiée aux bourreaux qui la tourmentent avec des peignes et des ongles de fer. Devant son obstination, on la jette aux fauves qui la boudent, étant déjà rassasiés de chrétiens. Puis on la jette dans un feu qui semble ne pas l’atteindre. Enfin, devant tant de résistance, on la décapite en 225.

Pourquoi cette martyre romaine est elle devenue si populaire en Russie ? C’est à cause de son dévouement, qu’elle fut célébrée, on dit que Sainte Tatiana est la seule à savoir comment rendre confortable la vie de toute créature vivante pendant les rigoureux froids de janvier.

Elle est la patronne de l’Université car le 12 janvier (25 janvier d’après le nouveau calendrier) 1724, le jour de Sainte Tatiana, Pierre le Grand fonda l’Académie des sciences à Saint-Pétersbourg et le 12 janvier 1755, l’impératrice Elisabeth Petrovna fonda l’Université de Moscou (L’université d’État Lomonossov de Moscou).

Il est probablement difficile de trouver en Russie un étudiant qui ignore l’existence de cette Journée de l’étudiant et qui ne célèbre pas cette fête le 25 janvier.

« Le jour des étudiants russes » a officiellement été approuvé par le décret présidentiel n ° 76 du 25 janvier 2005.

Bonne fête à toutes les TATIANA et les étudiants russes !