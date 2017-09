6 rencontres autour de spectacles russes...

Samedi 30 septembre 2017 • 15h

Présentation par Stéphanie Loïk de l’Œuvre de Svetlana Alexievitch et de son travail de mise en scène. Extraits de textes du diptyque "La Fin de l’Homme rouge" et "Dix histoires au milieu de nulle part", accompagnés de chants en russe.

Bibliothèque de la Goutte d’Or : 2 rue Fleury, 75018 Paris

Entrée libre • 01 53 09 26 10

Lundi 9 octobre • 20h

Conférence avec Eric Aunoble sur le thème "La Révolution Russe, qu’en reste-t-il ?" organisée par l’Université Populaire d’Arcueil.

Anis Gras/Le Lieu de l’autre : 55 av. Laplace, 94110 Arcueil

Entrée libre

Mardi 24 octobre • 20h

Rencontre avec la traductrice Sophie Benech, autour de son travail sur les textes de Svetlana Alexievitch.

Médiathèque Louis Pergaud : 1 rue Louis Frébault, 94110 Arcueil

Entrée libre • 01 49 08 51 70

Mardi 24 ou Mercredi 25 octobre • horaire à déterminer

Rencontre/Débat avec Stéphanie Loïk et son équipe. Extraits du diptyque "La fin de l’homme rouge" et "Dix histoires au milieu de nulle part", accompagnés de chants en russe. Présentation de l’œuvre de Svetlana Alexievitch et de cet "Homme rouge" aux multiples facettes.

Librairie du Globe : 67 bd Beaumarchais, 75003 Paris

Entrée libre • 01 42 77 36 36

Vendredi 27 octobre • 19h

Dégustation : Apéritif russe à 19h puis représentation de "Dix histoires au milieu de nulle part" à 19h30 suivie d’un repas russe.

Anis Gras/Le Lieu de l’autre : 55 av. Laplace, 94110 Arcueil

Spectacle 10€ • Spectacle + repas 22€

Samedi 4 novembre • 15h

Rencontre avec Stéphanie Loïk et son équipe. Présentation de l’œuvre de Svetlana Alexievitch. Extraits de textes du diptyque "La Fin de l’Homme rouge" et "Dix histoires au milieu de nulle part", accompagnés de chants en russe.

Bibliothèque Robert Sabatier : 29 rue Hermel, 75018 Paris

Entrée libre • 01 53 41 35 60.

Accès

RER B station Laplace-Maison des Examens. En face de la sortie principale, suivre l’Avenue Laplace, trottoir de gauche, sur 300 mètres. (15 minutes de Châtelet)

BUS 187, 188, 197, arrêt La Vache Noire / 323, arrêt Lenine / 57, 580 arrêt RER Laplace.

Voiture Anis GRAS est à 1,5 kilomètres de la Porte d’Orléans, Paris XIV.

Depuis Porte d’Orléans, prendre la N20 sur 1,5 kilomètres. Au carrefour “Les Portes d’Arcueil – Vache Noire”, tourner à gauche direction Arcueil – Laplace.

Horaires

L’équipe d’Anis Gras vous accueille une heure avant les soirs de représentation selon la programmation.

Nous sommes ouverts tous les vendredis de 10h à 18h.