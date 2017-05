72e anniversaire de la victoire sur l’Allemagne nazie...

Des milliers de soldats marchent au pas sur les pavés de la place Rouge, les nouveaux véhicules militaires sont présentés pendant le défilé et la cérémonie est présidée par le ministre russe de la Défense.

Cette année, le matériel militaire spécialement conçu pour le groupe arctique défilera pour la première fois sur la place Rouge de Moscou. Le public pourra ainsi découvrir les systèmes antiaériens Pantsir-SA et Tor-M2DT déjà déployés sur l’archipel François-Joseph à environ 80° de latitude.

Quant au défilé aérien, la place centrale sera occupée par l’aviation, qui a fait ses preuves lors de l’opération russe en Syrie. On verra notamment les chasseurs Su-30 qui remplissent des missions d’accompagnement et de protection des bombardiers et des avions d’attaque russes.

La parade de la Victoire débute le 9 mai à 09h00 (heure de Paris) et comprend trois parties : la marche de l’armée de terre, le défilé des équipements militaires et le volet aérien.