8ème édition des Journées du film russe

Dans le cadre des échanges culturels entre la Corse et la Russie, et pour la huitième année consécutive, l’association Kalinka-Macchja organise à Ajaccio, du 10 au 12 mai 2019, les Journées du film russe.

Forte du succès des éditions précédentes, « Kalinka-Macchja » reconduit cette manifestation, qui a pour ambition de faire découvrir à un large public les multiples facettes de la Russie et de l’âme slave.

Grâce à une sélection de sept films, des grands classiques aux plus récents, un tableau vaste et complet de la Russie s’offre aux spectateurs.

Réalisés par des cinéastes de renom, ces films expriment de la meilleure manière, en dehors des clichés, les préoccupations, les questions et les réflexions qui animent la Russie moderne.

FILMS À L’AFFICHE

LE TEMPS DES PREMIERS (ВРЕМЯ ПЕРВЫХ) 2017

Réalisé par Dmitri KISSELEV, 2h20

Meilleur rôle masculin Evgueni Mironov, Prix de l’Aigle d’Or, Moscou, 2018

Meilleure musique, Prix de la Guilde des historiens et critiques de cinéma, Moscou, 2017

Mars 1965. En pleine guerre froide, les Etats-Unis et l’Union Soviétique rivalisent pour la suprématie dans la conquête spatiale. Tous les risques sont pris afin d’envoyer le premier homme dans l’espace...

DOVLATOV (ДОВЛАТОВ) 2018

Réalisé par Alekseï GUERMAN Jr, 2h06

Meilleur second rôle féminin Svetlana KHODTCHENKOVA, Prix de l’Aigle d’Or, Moscou, 2019

URSS, 1971. Six jours de la vie de Sergeï Dovlatov, journaliste dont le rêve est d’écrire une grande oeuvre. Six jours dans l’intimité d’un artiste brillant et caustique, qui se bat pour continuer à écrire avec intégrité malgré les persécutions d’une écrasante machine politique. Six jours qui façonnent le destin d’un des plus grands écrivains russes du XXème siècle…

PREMIER AMOUR (ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ) 2015

Réalisé par Stepan BURNASHEV, 1h11

Volodia, éleveur de chevaux, part pour la capitale acheter un fusil de chasse. Il manque de se faire écraser par la voiture d’une jeune femme. Tous deux ne tardent pas à reconnaître en l’autre son premier amour…

ARYTHMIE (АРИТМИЯ) 2017

Réalisé par Boris KHLEBNIKOV, 1h46

Oleg est médecin urgentiste. Talentueux, il sait que ses interventions peuvent changer le cours d’une vie. L’important est là. Le reste - sa famille, sa carrière, ... - peut attendre. Pendant qu’Oleg sauve des vies, la sienne se délite...

LA DAME DE PIQUE (ДАМА ПИК) 2016

Réalisé par Pavel Lounguine, 1h43

Meilleur rôle masculin Ivan YANKOVSKI, Prix de l’Aigle d’Or, Moscou (Russie), 2017

Grand prix, Festival du film russe, Paris, 2017

D’après la nouvelle éponyme d’Alexandre Pouchkine et l’opéra de Tchaïkovski

Un jeune chanteur rêve d’interpréter le rôle de Guerman dans l’opéra de Tchaïkovski "La Dame de Pique". Une nouvelle inattendue va bouleverser sa vie : une célèbre diva européenne, Sofia Mayer, vient monte cet opéra et interprétera le rôle de la comtesse. Le chanteur a une chance de réaliser son rêve. Pour plaire à la diva, il décide d’en apprendre plus à son sujet. Mais sa filature va avoir des conséquences inattendues...

PARADIS (РАЙ) 2016

Réalisé par Andreï KONTCHALOVSKI, 2h11

Meilleure réalisation Andreï KONTCHALOVSKI, Prix de l’Aigle d’Or, Moscou, 2017

Lion d’argent du meilleur réalisateur, Festival international du film, Venise, 2016

Les destins croisés d’Olga, aristocrate russe émigrée et membre de la Résistance française, de Jules, collaborateur français, et d’Helmut, officier allemand, pendant la seconde guerre mondiale...

L’HOMME QUI A SURPRIS TOUT LE MONDE (ЧЕЛОВЕК, КАТОРЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ) 2018

Réalisé par Natacha MERKULOVA et Alexeï CHUPOV, 1h45

Grand prix Festival du cinéma russe, Honfleur, 2018

Meilleur rôle féminin Natalia KOUDRIACHOVA, Festival international du film, Venise, 2018

Aux confins de la taïga sibérienne, Egor, garde forestier, est un bon père de famille, un bon mari et un homme respecté. Lui et sa femme Natalia attendent un deuxième enfant. Lorsqu’il découvre qu’il est atteint d’une maladie incurable, Egor va tenter de tromper la mort... au risque de surprendre toute le monde...

Les Journées du film russe occupent désormais une place importante parmi les manifestations culturelles en Corse.

Informations pratiques

Lieu :

Espace Diamant

Boulevard Pascal Rossini, Ajaccio

Tarifs :

Plein tarif : 6 euros

Etudiants : 4 euros

Scolaires : 2 euros

Carte d’abonnement (4 films) : 18 €