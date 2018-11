Accueil > Agenda culturel > Expositions > A distance. Printmaking, des pays scandinaves à l’Asie centrale

10 artistes représentants 8 pays dans un projet de gravure moderne - les anciennes et nouvelles techniques : gravure à l’eau-forte, lithographie, sérigraphie, photo-polymère, cyanotype, linogravure, dessin au crayon et dessin digital sont représentés.

L’art et la science entretiennent une relation d’influence mutuelle depuis plusieurs siècles. Artistes et scientifiques explorent et découvrent les nouvelles technologies dans leurs domaines. Les graveurs adaptent confortablement les technologies des médias à leurs idées, combinent les anciennes techniques traditionnelles avec les nouvelles, et démontrent avec évidence la tendance à la convergence de l’art et de la science.

Les participants au projet sont de célèbres artistes dessinateurs et graveurs, conservateurs qui font beaucoup pour populariser la gravure.

Le projet spécial : projection d’éthnovidéo du réalisateur Umida Ahmedova sur les traditions et coutumes d’Ouzbékistan.

Artistes :

Lars Malmquist (Suède)

Juhani Järvinen (Finlande)

Gudrun Koppel (Estonie)

Inga Heamägi (Estonie)

Marija Marcelionytė-Paliukė (Lituanie)

Eugenia Jaeger (Allemagne)

Alexey Veselovsky (Russie)

Konstantin Kornakov (Russie)

Juri Jakovenko (Biélorussie)

Valery Ruppel (Kirghizie)

+

Umida Ahmedova (Ouzbékistan)

La Galerie est ouverte du mardi au vendredi de 14h à 19h, samedi de 10h à 19h.

Entrée libre.

La soirée d’ouverture de l’exposition le vendredi 23 novembre à partir de 16h.

Lieu : Galerie de l’Est, 5 rue des Domeliers, 60200 Compiègne, France

Date : 23 novembre - 22 décembre 2018