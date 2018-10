Accueil > Rencontres > Agence Matrimoniale CQMI

La Russie n’est pas seulement le plus grand pays au monde, c’est aussi le pays dans lequel chaque année des milliers d’hommes célibataires de tous les pays du monde viennent rencontrer des femmes russes afin de créer une famille. Pourquoi ? Parce que les femmes de l’Europe de l’Est ont gardé des valeurs traditionnelles au sens noble du Patriarcat. Elles respectent les hommes pour ce qu’ils sont et ce qu’ils apportent à la société. Les femmes russes n’accordent que peu ou pas d’importance au féminisme et elles ont gardé toute leur féminité, pour notre plus grand plaisir.

L’agence Matrimoniale CQMI, est une équipe de spécialiste de mise en relation pour des hommes seuls qui veulent tirer un trait sur la Solitude et rencontrer l’Amour en Russie.

Les Femmes Russes sont les plus belles et les meilleures épouses

On dit que les plus belles femmes du monde viennent de Russie . Le magazine Russe en Vogue révèle le secret de la beauté des femmes russes et a de mauvaises nouvelles pour toutes les autres : Ce sont les gènes russes.

Gonzalo Furtado, propriétaire d’une boutique de vin dans la ville portugaise de Porto, et Jimmy Luna, propriétaire d’un fast-food à New York, sont d’accord : "Les femmes russes sont les plus belles du monde". Les femmes russes aiment souligner leur féminité avec du maquillage, des jupes et des robes ainsi que des ongles parfaitement manucurés. Luna se rend souvent à Pensa, une ville située au sud-est de Moscou. "Je n’ai jamais vu autant de belles filles comme dans cette ville d’Amérique", se montre-t-il impressionné. Furtado s’enthousiasme aussi : "Je suis souvent à Moscou et je remarque comment les femmes russes s’habillent avec style." Furtado trouve que les femmes russes ont non seulement une belle silhouette, mais aussi de beaux visages.

Le secret de la beauté russe

Maja Kondraschowa, médecin-chef à l’Institut international de médecine esthétique, ne croit pas aux secrets. Pour elle, la beauté des femmes russes réside dans leurs gènes. Les scientifiques ont depuis longtemps prouvé que la différence fondamentale entre le type slave et le type européen ou asiatique est principalement que les femmes slaves ont une peau plus ferme et un tissu adipeux sous-cutané plus développé. Plus la peau est tendue, plus les rides apparaissent lentement.

Le climat est également favorable aux femmes russes. Le soleil brille moins, de sorte que le vieillissement de la peau causé par la lumière du soleil se produit beaucoup plus tard. Les différences extrêmes de température entre l’été et l’hiver ont également donné un teint rosé qui avait déjà inspiré les peintres russes à représenter des femmes russes. Le fait que de nombreux Russes portent des gènes de nationalités différentes a également un effet positif sur leur apparence.

Le Dr Kondraschowa sait aussi qu’il va de soi que les femmes russes doivent prendre soin d’elles-mêmes dès leur plus jeune âge. Elles deviennent des expertes en soins corporels et reçoivent des conseils professionnels à un stade précoce. Même après l’âge de 40 ans, l’objectif des femmes russes est de paraître jeunes et fraîches.

La top model internationale Irina Shayk est actuellement considérée comme l’une des plus belles femmes du monde. Shayk est, bien sûr, russe. Elle dit aussi qu’en Russie, il est d’usage de passer beaucoup de temps sur l’apparence extérieure. "La beauté naturelle est soulignée par le maquillage et les vêtements élégants ", dit Shayk. Mais le charisme personnel est aussi important.

Un charisme féminin bien soigné fait tout simplement partie du style de vie russe. C’est peut-être parce qu’il y a plus de concurrence pour les faveurs d’un homme. Alors qu’en France, en Allemagne, en Autriche et au Japon, il y a environ 96 hommes pour 100 femmes, en Russie, il n’y a que 88 hommes. L’espérance de vie moyenne d’un Russe est de 58,8 ans, celle d’une femme de 72 ans.

