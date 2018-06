Agence "Matveev Dom" à Saint-Pétersbourg

L’agence "Matveev Dom" a été créée en 2014.

Le personnel hautement qualifié de notre agence vous guidera à travers toutes les étapes lors de l’achat, la vente et la location de biens immobiliers à Saint-Pétersbourg, Moscou, région de Krasnodar et à l’étranger.

Matveev Dom Estate Agency vous fournira une approche individuelle et un soutien juridique professionnel, la confidentialité et la fiabilité des transactions à des conditions favorables.

Lors du choix d’un appartement, le facteur principal est la satisfaction de nos clients.

Notre but est de vous proposer un choix basé uniquement sur la qualité et une information pertinente.

Les principes de travail de l’agence immobilière "Matveev Dom" sont :

La Sécurité

La Propreté juridique

La Vie privée

Un Service extrêmement rapide

Des Prix ​​justes

Notre agence, par son existence et grâce au succès de son travail, a gagné la réputation d’une entreprise capable de réaliser les tâches les plus complexes et non standard demandées par nos clients.

L’agence immobilière Matveev Dom est constituée d’une équipe soudée, recrutée après une sélection rigoureuse.

Tous les employés ont une éducation supérieure, ainsi qu’une formation professionnelle supplémentaire et une vaste expérience dans le domaine de l’immobilier.

Notre site Internet, actuellement en langue russe, sera traduit prochainement en anglais.

Adresse

Agence "Matveev Dom"

Saint-Pétersbourg, Nevsky Prospect 111/3, de 304

+7 (812) 906 5508 (russe)

+33 (0)1.84.19.39.44 (français)

https://matveevdom.ru