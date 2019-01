Accueil > Agenda culturel > Cinéma > Rétrospective Alberto LATTUADA

Sa carrière débute avec une série de titres ayant retenu les leçons du néoréalisme tout en se livrant à une hybridation subtile des genres (Sans pitié, Le Bandit).

La comédie « à l’italienne » trouve avec lui un maître qui confiera à Alberto Sordi l’un des rôles les plus cruellement drôles de sa carrière (Mafioso), ainsi qu’à Ugo Tognazzi (Venez donc prendre le café chez nous) ou à Adriano Celentano et Sophia Loren (Une bonne planque).

Il manifeste également un goût prononcé pour la littérature russe qu’il adapte parfois : Gogol (Le Manteau), Pouchkine (La Tempête), Tchekhov (La Steppe), Boulgakov (Cœur de chien).

LE MANTEAU (IL CAPPOTTO)

DE ALBERTO LATTUADA

ITALIE/1952/103’/VOSTF/35MM

D’APRÈS UNE NOUVELLE DE NICOLAS GOGOL.

AVEC ANTONELLA LUALDI, YVONNE SANSON, RENATO RASCEL.

Carmine, employé de mairie pauvre et dont le manteau est troué, est la risée de ses collègues. Un jour, ayant surpris des tractations financières mettant en cause le secrétaire de mairie, il reçoit une prime en échange de son silence et peut remplacer son vieux manteau.

me 06 fév 21h30 B

di 17 fév 19h00 B

LA STEPPE (LA STEPPA)

DE ALBERTO LATTUADA

ITALIE-FRANCE/1961/110’/VOSTF/35MM

D’APRÈS UNE NOUVELLE D’ANTON TCHEKHOV.

AVEC CHARLES VANEL, MARINA VLADY, DANIELE SPALLONE.

À la suite de la mort de sa grand-mère, Jogoruska se rend à la ville, chez sa tante, pour y faire des études.

me 20 fév 19h00 A

di 24 fév 16h45 A

LA TEMPÊTE (LA TEMPESTA)

DE ALBERTO LATTUADA

ITALIE-FRANCE/1958/122’/VOSTF/16MM

D’APRÈS UN ROMAN DE ALEXANDRE POUCHKINE.

AVEC SILVANA MANGANO, VAN HEFLIN, VITTORIO GASSMAN.

La révolte de Pougatchev contre Catherine II.

lu 04 fév 21h30 B

di 17 fév 21h15 B

CŒUR DE CHIEN (CUORE DI CANE)

DE ALBERTO LATTUADA

ITALIE/1976/112’/VOSTF/16MM

D’APRÈS UNE NOUVELLE DE MIKHAÏL BOULGAKOV.

AVEC MAX VON SYDOW, MARIO ADORF, COCHI PONZONI.

Un savant génial remplace l’hypophyse d’un chien par celle d’un clochard alcoolique. Le résultat bouleverse l’existence satisfaite et banale du scientifique.

ve 15 fév 19h30 B

Cinémathèque française

51 Rue de Bercy, 75012 Paris

01 71 19 33 33