Album BD de Gaétan Nocq : "Capitaine Tikhomiroff"

Scénario et Dessin : NOCQ Gaétan Edition La Boîte à Bulles Collection : Hors champ Pages : 240 (192 pages couleurs) Format : Cartonné, 190 x 265 mm EAN : 9782849532881 ISBN : 978-2-84953-288-1 NUART : 7852931 Prix éditeur : 28 €

Après avoir raconté la Guerre d’Algérie vue à travers les yeux d’Alexandre Tikhomiroff (dit Tiko), Gaétan Nocq remonte le fil de l’Histoire et s’intéresse cette fois, à la Révolution d’Octobre vécue par le père de Tiko.

Un récit saisissant et haletant qui nous plonge au coeur des conflits armés de la Révolution russe !

La guerre vue à travers le témoignage d’un Russe blanc, un des perdants de la guerre...

Un dessin saisissant et contrasté qui illustre ce témoignage historique émouvant, à la manière de souvenirs photographiques couleurs.

Après Soleil brûlant en Algérie , Gaétan Nocq nous propose un nouveau récit sur l’absurdité et la violence de la guerre.

Gaétan Nocq

Peintre dessinateur et graphiste parisien. Enseignant à Olivier de Serres (75) et membre des Carnettistes Tribulants. Il est l’auteur de Soleil brûlant en Algérie (2016), Bringuebalés (Carnet de mémoires d’immigrés, 2014) et Paysannes (Carnet de rencontres avec des femmes engagées, 2013).