Alexey Andreev remporte un premier prix d’un concours fromager en France

C’est à 120 km au sud de Moscou dans la région de Toula que le fromager russe Alexey Andreev est installé.

A la grande surprise du jury composé de plus de 200 personnes et des nombreux invités, il a remporté le premier prix dans la catégorie "Chèvre affiné" et la troisième place dans une seconde catégorie grâce à sa Brique fleurie. Le concours fromager Fromonval, deuxième concours fromager de France, est organisé chaque année dans le Doubs, à Mamirolle.

Parmi les membres du jury, des dégustateurs professionnels goûtent à l’aveugle les fromages un à un. Tout est important, le goût bien sûr, mais aussi l’aspect, l’odeur, la texture et le goût qui reste en bouche.

Comme pour la dégustation du vin, il existe une méthode pour déguster le fromage. Pour percevoir toutes les subtilités des fromages, laissez-les reposer sur votre table environ une heure avant de les servir et couvrez-les d’un linge humide afin de conserver toute leur onctuosité. Si vous servez différents fromages sur un plateau, veillez à ce qu’ils ne se touchent pas et prévoyez un couteau pour chacun.

Manipulez les fromages avec douceur : les pâtes molles sont souples à l’extérieur comme à l’intérieur et les demi-fermes ont une certaine souplesse presque absente chez les pâtes fermes.

L’odeur d’un fromage doit être attirante et fraîche. Délicats, relevés ou prononcés, les arômes ne doivent pas être acres ou présenter des nuances d’ammoniaque.

Pour un plateau de fromages servi juste avant le dessert, comptez de 45 à 60 grammes par personne. Si vous optez plutôt pour une dégustation vins et fromages, prévoyez environ 300 grammes par personne. Une dégustation compte habituellement 3 services de 3 ou 4 fromages chacun, le premier service présentant les fromages plus doux pour terminer par les plus robustes. Vous pouvez accompagner les fromages de pain baguette tranché ou de pains spéciaux.

À noter aussi que des fruits doux comme des raisins ou des pommes permettent de mieux percevoir les reliefs d’arômes et de saveurs fromagères.

La célébration des fromages se fait en plusieurs temps, lesquels se succèdent comme les différents mets d’un repas, par ordre croissant de consistance, de goût et de saveur : fraîche, neutre, douce, corsée jusqu’au plus fort qui est servi à la fin.

Félicitations Alexey, et bon appétit !