Aliya Sabirova - "Chopin et Schumann"

Née à Moscou en 1989, elle suit des cours de musique et de piano dès l’âge de 5 ans. Dès son plus jeune âge elle est lauréate de concours nationaux et internationaux.

Elle a étudié à l’Univertsité d’Etat de musique Schnittke et obtenu son diplôme de pianiste (classe de Mozdikov A.V.) Aliya a donné de nombreux concerts et participé à plusieurs festivals et concours. Actuellement, en plus des concerts elle est aussi professeur de musique à Moscou.

Aliya nous a déjà fait le plaisir et l’honneur de se produire à la Datcha à Eguilles.

Lors d’un concert du Salon russe, elle accompagnait les sopranos Nataliya Brazhkhina et Vera Sankovskaya et avait interprété avec brio une œuvre de Rachmaninov, en octobre 2015 le Salon russe de la Datcha Kalina a accueilli la concertiste Aliya Sabirova qui interprétait avec brio les œuvres de Chopin, Scriabine, Debussy et Rachmaninov.

En octobre 2016, Aliya a fait un concert en solo avec le Récital de piano au Conservatoire Daruis Milhaud à Aix-en-Provence. En mars 2017, Alyia Sabirova a interprété avec brio des œuvres de Debussy, Scriabine, Vladimir Ryabov et pour clôturer le tout nous a offert le fameux Moment Musical Op. 16 No. 4 de Sergueï Rachmaninov lors du concert "Oeuvres choisies" avec Ekaterina Mamysheva.

ALIYA SABIROVA, lauréate de concours nationaux et internationaux

Récital de piano "Chopin et Schumann - Deux génies de l’époque romantique"

Samedi 16 décembre à 19h

La Datcha, Eguilles

Contribution libre +

Uniquement sur réservation : 04 42 92 68 78 / 06 20 97 35 68