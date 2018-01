D’après les textes d’Alexandre Vampilov. Il était une fois en Sibérie un grand auteur. Il est jeune, il est beau, il est drôle. Son honnêteté est sans limites. Fils d’un père bouriat et d’une mère russe, c’est un enfant du lac Baïkal. Il porte le prénom de Pouchkine, il sait faire rire comme Gogol, il aime l’Homme comme Tchekhov.

Une question l’obsède. Est-ce que l’Homme restera l’Homme ?

Pourra-t-il surmonter toute cette fausseté, cette méchanceté qui surgit dans les épreuves de la vie, qui fait que parfois la frontière entre les grands contraires devient floue : l’amour et la trahison, la passion et l’indifférence, la sincérité et le mensonge, le Bien et l’asservissement ?

"Aquarelles - Cabaret sibérien"

Adaptation et traduction : Véra Ermakova et Laurent Lejop

Mise en scène : Véra Ermakova

Scénographie et costumes : Yurii Namestnikov

Création lumière : Gérard Gillot

Création sonore : Jean-Pascal Lamand

Chef de choeur : Tatiana Pykhonina

Décor construit par les ateliers du Théâtre de l’Union CDN du Limousin : Alain Pinochet, Claude Durand

Avec : Vladimir Barbera, Denis Boyer, Aurore James, Elsa Ritter