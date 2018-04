Armorial et nobiliaire de l’Empire de Russie (2 volumes)

Cet ouvrage recense 8823 familles de la noblesse russe, titrée et non titrée, avec dates de leurs anoblissements, des notices biographiques et généalogiques ainsi que 6030 blasonnements de leurs armoiries avec le dessin en noir et blanc ou en couleurs de plus de 3000 d’entre elles, le tout accompagné d’un classement par figures, d’un historique et d’un premier dictionnaire d’héraldique franco-russe.

Le docteur Jean-Marie THIEBAUD, né en 1944, fondateur de l’Académie internationale de Généalogie et du Conseil français d’Héraldique, ancien président de la Fédération française de Généalogie, de la Confédération internationale de Généalogie et d’Héraldique, ancien membre du Conseil supérieur des Archives de France, membre de l’Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Franche-Comté depuis 1987, membre d’honneur de la Société d’histoire et de généalogie de Moscou (1998), est médaillé de la Fédération de Généalogie de Russie (2009).

Passionné par l’histoire des familles russes, l’auteur a déjà publié Les Romanov (Paris, Christian, 1998), des ouvrages sur les Princes Galitzine, les Princes Demidov, les Botkine (médecins de la famille impériale), Les Français et les Suisses francophones en Russie et en U.R.S.S. et La Russie (Meylan, 2002), un Inventaire nominatif des sépultures russes du cimetière de Prague (2001), "Identité et identification à travers un armorial russe manuscrit de la fin du XVllle siècle : l’Armorial Talyzine (1797-1798)" (au congrès international de Turin en 1998), Personnages marquants d’Asie centrale, du Turkestan et de l’Ouzbékistan (Paris, L’Harmattan, 2004, avec un inventaire détaillé de 12000 inscriptions du cimetière russe de Tachkent) et un volumineux ouvrage en 5 volumes, L’U.R.S.S., la Biélorussie, les Pays baltes, l’Ouzbékistan, l’Arménie, la Géorgie et l’Ukraine. Dictionnaire bibliographique, biographique, généalogique, héraldique et historique du Moyen Age au XXle siècle, regroupant des données sur les porteurs de plus de 30.000 patronymes.

Date de parution : 15/11/2014

Editeur : SPM-Lettrage

Collection : Inédits russes

ISBN : 978-2-917232-24-8

EAN : 9782917232248

Nb. de pages : 1870 pages

Dimensions : 15,0 cm × 24,0 cm × 10,0 cm

Prix : 140 euros