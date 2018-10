Accueil > Infos > Société > Attentat dans un lycée de Kertch en Crimée

18 personnes, dont une majorité d’adolescents, ont été tués et plus de 40 blessés dans l’explosion d’un "engin non identifié", ont annoncé les autorités locales. "C’est une tragédie colossale : 18 personnes sont mortes, plus de 40 blessées", a annoncé à la télévision le dirigeant de la Crimée, Sergueï Aksionov. Un précédent bilan faisait état de 13 morts.

"Selon les informations préliminaires, un engin explosif non identifié bourré d’objets métalliques a été déclenché dans la cantine du lycée polytechnique de Kertch. La plupart des victimes sont des adolescents", a indiqué dans un communiqué le Comité d’enquête russe, chargé des grandes affaires criminelles dans le pays. Le comité national antiterroriste russe avait également auparavant fait état d’un "engin explosif non identifié".

La porte-parole du Comité d’enquête russe, Svetlana Petrenko, citée par les agences de presse, évoquait jusqu’à présent un bilan de treize morts et environ 50 blessés. Un responsable du Comité national antiterroriste, Andreï Prjedomskikh, avait d’abord cité un "premier bilan (de) 10 morts" à la télévision Rossiya 24, ajoutant lui aussi que "50 personnes ont été blessées".

Alors que les premières réactions des autorités, citées par les agences de presse russes, indiquaient que toutes les versions étaient étudiées, notamment une explosion due au gaz, la version d’un acte préméditée a rapidement été avancée.