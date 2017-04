Attentat de Saint-Pétersbourg : des milliers de Russes rendent hommage aux victimes...

Huit personnes ont été arrêtées jeudi à Moscou et Saint-Pétersbourg, en lien avec l’attentat survenu lundi dans le métro de la deuxième ville de Russie, et des milliers de Russes se sont rassemblées dans les deux villes jeudi, en hommage aux victimes.

Six personnes ont été arrêtées à Saint-Pétersbourg jeudi, et deux à Moscou, "pour leur implication dans l’attentat" du métro de Saint-Pétersbourg, a annoncé le Comité d’enquête russe dans un communiqué. Un "engin explosif identique à celui découvert à la station Plochtchad Vosstaniïa du métro de Saint-Pétersbourg" a été saisi lors des perquisitions menées aux domiciles des suspects, ainsi que des armes à feu et des munitions.

Les huit personnes arrêtées, dont les noms sont donnés dans le communiqué des autorités, portent des prénoms et noms venant d’Asie centrale. L’auteur présumé de l’attentat suicide était natif du Kirghizstan. Ses motivations demeurent inconnues mais le Comité d’enquête a indiqué mercredi examiner ses éventuels liens avec l’organisation terroriste État islamique, qui n’a pas revendiqué cette attaque.

10.000 personnes réunies à Moscou en mémoire des victimes de l’attentat

Trois jours après l’attentat qui a fait au moins 14 morts et 51 blessés, des milliers de Russes se sont réunis pour rendre hommage aux victimes. Environ 10.000 personnes se sont rassemblées dans le centre de Moscou pour déposer des fleurs en hommage aux victimes. À Saint-Pétersbourg, plusieurs milliers de personnes se sont aussi retrouvée devant la station de métro où la rame visée par l’attentat s’était arrêtée après l’explosion de la bombe.

L’attentat-suicide, réalisé à l’aide d’une bombe artisanale, est survenu le 3 avril 2017 dans une rame de la ligne 2 du métro de Saint-Pétersbourg, dans le tunnel entre les stations Sennaïa plochtchad et Tekhnologuitcheski institout.

L’explosion a fait au moins 14 morts et 51 blessés. Une seconde bombe artisanale a été découverte et désamorcée dans la station Plochtchad Vosstania. L’auteur de l’attentat, identifié comme étant Akbarjon Djalilov, serait un ressortissant kirghize de 22 ans qui aurait des liens avec des groupes djihadistes.

C’est la première fois (dans l’histoire récente) que l’ancienne capitale impériale est frappée par un attentat. Le dernier attentat à la bombe sur le sol russe s’était déroulé à Volgograd les 29 et 30 décembre 2013.

Vos messages

Je suis touchée par les conséquences de cet attentat aveugle à Saint-Petersbourg. Que le peuple russe ne croit pas que les français soient insensibles à leur malheur. Solente Maud.

Je viens de lire dans un journal sur internet ( Le Journal 20Minutes) que cet attentat était dirigé vers Monsieur Vladimir Poutine il faut que vous ayez la bonne idée de faire en sorte que votre Président soit protégé par un service d’ordre et par des gardes du corps fermement armés. Je suis de tout cœur avec vous et je peux vous dire que je suis tout à fait ému par cette situation et plein de tristesse. Faites en sorte qu’il ne se retrouve jamais seul, ce serait une perte pour la grande Russie et pour son peuple. Faites en sorte d’en prendre le plus soin. En plus humainement ce serait la plus grosse perte pour le monde, c’est quand même lui qui fait en sorte que le monde aille dans le bon sens, et que les présidents des autres pays ne fassent pas n’importe quoi, n’importe comment. COMTE-Jean-Denis.