Eblouissant ! De Moscou à Marseille, attention, une légende débarque au Toursky !

70 danseurs en scène, 30 musiciens dans l’orchestre, 450 costumes chatoyants, 14 pièces de danse flamboyantes, 50 ans de tournées dans le monde entier… Quelques chiffres pour dire toute la superbe du ballet Igor Moïsseïev, la plus fameuse troupe de danse folklorique au monde, ambassadrice officielle de la culture russe et ensemble académique d’État de danses populaires.

Au programme, la technique d’Igor Moïsseïev, considéré comme le plus grand chorégraphe de danse traditionnelle du XXe siècle : fougue et excellence des danseurs, virtuosité des chorégraphies, ajustement des costumes. Et des années d’entraînement et de travail acharné. Pourtant, nulle trace d’effort dans ce ballet où se succèdent danses russes, kalmoukes, moldaves, adjares, tziganes, argentines, gopaks ou jotas aragonaises. « J’ai essayé d’exprimer le caractère d’un peuple, à travers ses danses et sa musique », disait Moïsseïev, qui a signé tout un atlas de danses acrobatiques et joyeuses. On est tout entier happés par l’émotion, tant la compagnie est éblouissante et la démonstration survoltée. Tout est en charme et en prouesse, avec des moments tantôt émouvants, tantôt humoristiques, toujours d’une qualité technique époustouflante.

Assurément un moment fort de cette Saison.

A couper le souffle, une troupe unique au monde !

THÉÂTRE TOURSKY

16, passage Léo Ferré - 13003 MARSEILLE

04 91 02 58 35