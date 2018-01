Ballet “Prince Igor” et Concert de balalaïkas

Après l’ouverture de la soirée au piano par Nataliia Karbainova, la compagnie Prince Igor présentera ses ballets russes inspirés des ballets Moissyev de Moscou.

Le chorégraphe Igor Goriatchkine et ses artistes slaves (russes, biélorusses, ukrainiens, etc) vous offriront un festival de costumes, de danses et de tableaux.

Ils seront accompagnés des compositions de Vladimir Korneva à qui l’on doit notamment les musiques des Cosaques du Don, du ballet de Sibérie et du ballet Bériozka.

Entre les différents tableaux, un groupe musical de balalaïka vous charmera avec ces instruments traditionnels russes.

L’association L’Âme slave est née en 2004. Elle a pour objectif la valorisation de la culture slave et russe par l’organisation de sorties culturelles et l’accueil d’artistes slaves. Son temps fort annuel est la célébration de l’ancien nouvel an slave.

CONTACTS

06 32 97 35 74

06 44 73 44 91

CONDITIONS

Entrée : 20 €, entracte gourmand compris.

ACCESSIBLITÉ

De 7 à 99 ans

HORAIRES

Samedi 13 janvier 2018

Dimanche 14 janvier 2018

ADRESSE

Pole culturel et sportif du Bois fleuri

rue Lavergne 33310 Lormont