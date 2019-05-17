Базилика Сен-Дени

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В самом центре города, окруженная промышленными зданиями и огромным Стадионом Франции, неизменно высится королевская базилика со своим хромающим фасадом, лишённым левой бышни. Будучи на протяжении 12 веков королевской усыпальницей, от Дагоберта до Людовика XIII, она сохранила немало склепов, мавзолеев и надгробных памятников.

В XII веке аббат Сюже восстанавливает базилику эпохи Каролингов, украсившую район Сен-Дени. Это новое здание стоит на особом месте в истории французской архитектуры. Именно здесь впервые в широком масштабе использовалось переплетение стрелок свода, что позволило их свести по всей длине галереи, окружающей хоры, и прорубить широкие оконные проемы. Благодоря этому, " божественный " свет затопил внутреннее помещение.

Впервые в истории архитектуры фасад украшается розаном. В XIII веке работы продолжаются. Неф обустраивается подпорными арками, благодаря чему появляется ощущение полёта в пространстве, больших объёмов и удивительной элегантности. Это уже почти пламенеющая готика. Зетем незаметно базилика приходит в упадок. Наконец, она была разорена вандалами во время Революции. Своим возрождением она обязана Наполеону и Вьоле-ле-Дюку. Шатобриан так пишет о царившем здесь запустении : " Сен-Дени опустошено, здесь пролетают птицы, и на разбитых алтарях растет трава… " Кто бы мог представить себе это зрелище, проходя мимо всех этих величественных и пышных усыпальниц за церковным притвором ?

Длинный неф ведёт в двухэтажный мавзолей эпохи Ренессанса. На верхнем этаже короли и королевы представлены коленопреклоненными в парадных одеждах. На нижнем - они изображены мёртвыми и, как того требовала традиция, совершенно раздетыми с реализмом до мельчайших деталей, как например, усыпальница Людовика XII и Анны Бретонской, созданная Гвидо Мацони работы флорентийца Жана Жюста ; или склеп Франсуа I и Клод Французской, выполненный Филибертом Делормом и Пьером Бонтоном.

Екатерина Медичи меняет порядок вещей. Умершая через тридцать лет после Анри II, она имела достаточно времени, чтобы построить своему мужу подобающую гробницу. Её ужасает перспектива быть выставленной на всеобщее обозрение после смерти как того требует традиция, и она заказывает гробницу с аллегорическим изображением, в котором смерть заменена сном.

Это - две работы Приматиса и Жермена Пилона. Хоры украшены изображением римской Девы, полихромное дерево XII века. Епископский трон выполнен в виде трона Дагоберта. К 1260 г. Людовик Святой повелевает перенести сюда королевские останки и поместить в усыпальницы с символическими фигурами в династическом порядке.

Величественная гробница Дагоберта, украшенная вдохновенными скульптурными сценами, располагается рядом с усыпальницей Пепина Короткого и Шарля Мартеля. Недалеко от них находятся прижизненные портреты Шарля V и Шарля VI и Изабель де Бавьер, выполненные с удивительной заботой о сходстве. За ними, в хорах – надгробные плиты Хлодвига и Фрегонды.

В 1816 г. Людовик XVIII возращает базилике её былое предназначение королевского некрополя. Он помещает в усыпальницу тела Людовика XVI и Марии Антуанетты, во время Революции брошенных в общую могилу. Сюда перенесены также гробницы, спасённые Александром Ленуаром во время Парижской Коммуны.

Плита сводчатой часовни прикрывает ещё один склеп - общую усыпальницу Бурбонов с обезглавленным королём. Немного дальше в северном поперечном нефе в одной могиле захоронены останки примерно 800 королей, королев и принцев крови от Меровингов до Валуа. Краткая история Франции в надгробных памятниках.

Шатобриан "Гений христианства"