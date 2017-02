Bienvenue en Russie !...

Le nombre d’étrangers envisageant de visiter la Russie cet été a augmenté, la chute du rouble rendant le pays plus attractif, notamment pour les touristes européens, affirment mercredi les professionnels du secteur.

"La chute du rouble, causée par l’effondrement des cours du pétrole, va provoquer une augmentation de 30% des touristes étrangers en Russie", a annoncé la directrice de l’Association russe des opérateurs touristiques (ATOR), Maïa Lomidzé.

En 2015, la Russie avait enregistré 2,3 millions de touristes étrangers sur les neuf premiers mois de l’année, d’après les chiffres publiés par l’agence fédérale du tourisme, Rostourisme, soit une hausse de 18% sur un an, selon ATOR.

La monnaie russe a perdu près de la moitié de sa valeur face à l’euro et au dollar en moins de deux ans, et le prix des billets d’avion et des chambres d’hôtels sont nettement plus accessibles pour les détenteurs de ces devises.

Depuis septembre, le comparateur de vols Momodo "enregistre une croissance de plus de 30% des recherches de billets d’avion pour la Russie pour cet été, par rapport à la même période l’année dernière", a déclaré sa porte-parole Irina Riabovol.

"Il s’agit seulement de recherches de vols mais nos études montrent que ces demandes reflètent généralement une tendance réelle", a précisé Mme Riabovol.

Ainsi, le comparateur de vols Skyscanner dit avoir enregistré une hausse de 35% sur un an des réservations de vols pour la Russie en juin, a déclaré sa filiale russe, citée par le quotidien Kommersant.

Le tourisme avait connu un brusque coup d’arrêt en 2014, chutant de 15% selon ATOR au cours d’une année marquée par l’annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par Moscou, opposée aux Occidentaux dans le cadre du conflit ukrainien.