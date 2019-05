Accueil > Voyage en Russie > CROISIERE 2019 de ST PETERSBOURG à MOSCOU

Partir sur les grands lacs et fleuves, c’est entrevoir une Russie différente, plus traditionnelle, plus conforme aux vieux livres d’images. Au fil de l’eau, à bord de bateaux confortables, vous verrez défiler petites maisons en bois et églises chapeautées de bulbes colorés. Naviguer sur la Volga entre Moscou et St Pétersbourg est un plaisir rare, un privilège.

Pavillon russe, construit en 1989 en Allemagne. Rénové en 2016. Rafraîchissement des parties communes en 2018.

Bateau climatisé, catégorie standard 3* (normes locales).

Longueur : 129.50 m

Largeur : 16 m

Vitesse : 25 km/h environ

5 ponts, 146 cabines, pas d’ascenseur à bord.

Capacité : 270 passagers.

2 restaurants, 2 bars, salle de conférences, boutique de souvenirs, poste médical, blanchisserie, pont soleil avec transats.

Cabines :

Les cabines sont climatisées et donnent toutes sur l’extérieur grâce à une large fenêtre.

Elles sont équipées d’un lavabo, douche amovible et WC, d’une tablette, d’un réfrigérateur, d’un placard, d’une prise 220V et d’une radio de bord.

Activités à bord :

Musiciens pour des concerts et soirées dansantes, conférence sur l’histoire russe, cours de langue et chansons russes, bibliothèque, projection des films vidéo, jeux et tournois organisés.

Voir le programme détaillé