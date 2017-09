Chœur de l’Université Lobatchevski, de Nijni Novgorod...

La Ville de Loches est fière d’accueillir pour un concert d’exception le chœur de l’université, lauréat de nombreux concours russes et internationaux. Une quarantaine de chanteurs interprètera un programme composé de morceaux populaires russes, anglais, norvégiens, suédois et canadiens, soulignant ainsi les attaches et rapprochements avec ces pays.

Le Choeur de l’Université Lobatchevski

Le Choeur de l’Université Lobatchevski est l’un des plus anciens chœurs de la ville de Nijni Novgorod. Il débute en 1949. L’histoire de cette université, l’une des meilleures en Russie, débute en 1916, et compte actuellement 30.000 étudiants de 97 pays. Directeur artistique et chef de choeur principal, Lauréat du prix Ninni Novgorod :

Larisa Erkalova. Depuis 2003, Larissa Erkalova est le chef de choeur principal et le directeur artistique. En Russie, le choeur a chanté dans des festivals dans plus de 20 villes différentes.

Le choeur de l’Université Lobatchevski a reçu plusieurs prix dans différents

concours russes et internationaux : Grand prix du festival international des chœurs de Slovakia Cantat (2013) 7 médailles d’or aux concours internationaux : Autriche (2008) / Chine (2010) / USA (2012) / Lituanie (2014) / Russie (Sotchi 2016).