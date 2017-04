Les sociétés « Interfest » et les « Ecrans de Paris », en partenariat avec l’Association Dialogue Franco-Russe, lancent un projet très attendu : des projections, un mardi par mois, des films les plus populaires des Semaines du cinéma russe à Paris « Regards de Russie », ainsi que d’autres œuvres originales de cinéastes russes d’aujourd’hui.

Sélection « Portrait d’une génération » : projections du cinéma Russe contemporain en VOSTF

9 mai à 20h30 : 14 ans - premier amour d’Andreï Zaïtsev en présence du réalisateur

27 juin à 20h30 : Le Carrosse Vert d’Oleg Assadouline

Les projections ont lieu dans le cadre du ciné-club « Passy-Moscou, Regards sur le cinéma Russe contemporain », au cinéma Majestic Passy, dans le 16e arrondissement de Paris, qui s’est illustré par ses repères russes.

Les séances du 9 mai et du 27 juin, à 20h30, concentrées sur le thème de « Portrait d’une génération », seront précédées d’une présentation d’Eugénie Zvonkine, spécialiste du cinéma russe.

Les spectateurs du ciné-club continuent de faire connaissance avec les héros de notre temps, de se faire une idée de cette génération, de partager leurs points de vue sur les problèmes actuels du cinéma et de la société russes d’aujourd’hui.

Majestic Passy

18 rue de Passy – 75016 Paris

Contact : 01 42 24 46 24.