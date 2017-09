Ciné-débat "Octobre" de Sergei Esenstein...

Octobre marque les débuts de l’ère soviétique, là où La fin de l’homme rouge de Svetlana Alexievitch (prix Nobel de Littérature 2015) en interroge les suites, les traumatismes et les résurgences. Venez (re)découvrir le chef d’œuvre d’Eisenstein au Cinéma Jean Vilar à Arcueil.

Octobre : dix jours qui ébranlèrent le monde

(en russe : Октябрь : Десять дней, которые потрясли мир), plus connu sous le simple titre Octobre, est un film soviétique de Sergueï Eisenstein et Grigori Aleksandrov sorti en 1927.

Il s’agit d’une œuvre commandée pour le dixième anniversaire de la révolution bolchévique d’octobre 1917. Inspiré du reportage de John Reed, Octobre est considéré comme un « classique » du cinéma de propagande soviétique. À l’origine muet, il fut sonorisé en 1967 sur une musique de Dmitri Chostakovitch.

Le réalisateur avait engagé des acteurs non professionnels pour donner à son film une apparence de vérité historique. Eisenstein avait lui-même recruté les acteurs dans les bars de Léningrad. Ainsi, c’est un ouvrier qui joua le rôle de Lénine. Par ailleurs, des moyens importants furent mobilisés pour la réalisation : le matériel militaire que l’on voit dans le film fut prêté par l’Armée rouge et certains quartiers de Léningrad furent plongés dans le noir pour permettre à l’équipe de tournage d’avoir une tension électrique suffisante pour l’éclairage.

Dans ce film, Eisenstein met en place le montage d’attraction, qu’il a théorisé lui-même et qui consiste à créer du sens en liant par le montage des images. Des passages où apparaissait initialement Léon Trotski sont coupés. C’est pourquoi à partir de cette époque, le réalisateur est de plus en plus surveillé par le régime. Le pouvoir en place lui préfère alors d’authentiques apparatchiks.

La Cie du Théâtre du Labrador, menée par Stéphanie Loik, adapte et met en scène l’œuvre de Svetlana Alexievitch du 18 octobre au 5 novembre. Ils participeront aux échanges suivant la projection.