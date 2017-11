Communisme, le centenaire - Séduction et illusion

Les deux raisons de son implosion ont été essentiellement son incapacité à satisfaire les besoins et attentes des populations et son totalitarisme symbolisé par le parti unique.

Cet ouvrage retrace l’histoire de la révolution d’Octobre 1917, avec l’avènement planétaire du communisme. Il revisite également l’extension du « socialisme réel » et la pratique du pouvoir communiste sur quatre continents : l’Europe, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique.

L’auteur

Christian Bigaut est haut fonctionnaire, docteur d’État en droit public et docteur en histoire. Il a été membre de plusieurs cabinets ministériels et professeur de droit constitutionnel.

Il a fait partie du Conseil économique et social et fut auditeur de l’Institut des hautes études de défense nationale. Il est officier des Palmes académiques et chevalier de l’ordre du Mérite.