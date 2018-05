Concert de Natacha & Nuits de Princes

Parti d’un répertoire de splendides chansons et romances russes, héritage dont Natacha Fialkovsky, fille d’immigré russe, reçu dès l’enfance l’enseignement, le groupe Natacha & Nuits de Princes, ne perd pas de vue ce climat émotionnel initial, tout en évoluant pas à pas vers des adaptations ou des créations de chansons écrites par Natacha, et arrangées ou composées avec un talent aisé par le guitariste et directeur artistique du groupe, Olivier Cahours.

Avec :

Natacha Fialkovsky : Chant, balalaïka

Olivier Cahours : Guitare

Natalia Trocina : Domra

Pascal Storch : Guitare, chant, percussions

et Thierry Colson : Contrebasse

Dimanche 17 juin à 20:00 - 21:30

Ciné 13 Théâtre

1, Avenue Junot

75018 Paris