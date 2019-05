Accueil > Agenda culturel > Concerts > Concert de romances avec le groupe Odessa

Il se compose actuellement de cinq musiciens :

Ludcia Guibadoulina (ep.Commoy )

Née en Russie dans l’Oural. Dès l’âge de 14 ans, chante en soliste et dans divers ensembles. Dotée d’une voix exceptionnelle, elle participe à des concours de chant locaux et régionaux qu’elle remporte régulièrement et reçoit au festival ARGO 1999, de la région de Primorié ( Extrême Orient) la plus haute distinction et l’appellation de « Voix d’or du Primorié ». Suit parallèlement des études pour devenir enseignante en musique et devient pédagogue auprès d’enfants et adolescents. Repérée par le chef d’un orchestre de variétés, elle devient chanteuse professionnelle et animatrice-organisatrice de fêtes et d’évènements. Mariée à un Français qu’elle rencontre en Russie, elle vit dans le sud de la France depuis 10 ans.

Chanteuse complète et très expérimentée, elle intègre le Groupe ODESSA au cours de l’automne 2016.

Tatiana Derevitskaïa

Née en France dans une famille de musiciens d’origine russe, elle joue de la guitare depuis l’âge de 10 ans, puis se passionne pour la balalaïka, qu’elle étudie d’abord pendant cinq ans avec NIcolas Kedroff, la référence en France pour cet instrument, puis à l’institut Gnessine de Moscou avec Valery Zajiguine. Devenue une virtuose de la balalaïka, elle a fait partie de l’Orchestre de Saint-Georges, se produit régulièrement avec Nicolas Kedroff, en duo avec Leon Tourtzevitch à la guitare et avec le trio Zima.

Elle rejoint le groupe ODESSA au début de l’année 2017.

Lino Messina

Né en Italie, il apprend le violon dès l’âge de six ans. Alors qu’il est devenu un violoniste confirmé, les suites d’un accident l’obligent à renoncer à cet instrument. Il se tourne alors vers le Luth et le Théorbe, suivant les enseignements de Paul Beier et d’Eugene Ferré aux conservatoires de Milan et d’Aix en Provence. Découvre ensuite la contrebasse, intégrant les classes du conservatoire de Nîmes ainsi que l’un de ses orchestres symphoniques.C’est également un chanteur confirmé, qui a participé aux meilleurs ensembles classiques et baroques du sud de la France. Auteur de plusieurs spectacles qui ont comme toile de fond la période baroque.

Parallèlement à son intense activité musicale, il fait des études poussées de droit : spécialiste en droit immobilier, il est sans doute l’un des rares contrebassistes à savoir gérer une AFUL (Association Foncière Urbaine Libre).

Fait partie d’ODESSA depuis les débuts du groupe.

Jean-Marc Torchy

Etudie la musique et apprend l’accordéon dès l’âge de 11 ans. Lauréat du Prix du Président de la Republique en 1981 et des Coupes Mondiales de Hambourg en 1982.

Compositeur et chef d’orchestre, il est également accompagnateur de plusieurs chanteurs sur scène, dont Leny Escudero, François Valery et David Martial. Il en est à son 50 e album, compose avec les grands noms de l’accordéon et coproduit CD et DVD pour de nombreux artistes de la génération montante de l’accordéon.

Accordéoniste à l’aise dans tous les styles, il rejoint le Groupe ODESSA en février 2017.

Leon (Lev) Tourtzevitch

Né en France de parents russes, il s’initie à la musique dans une institution dédiée aux enfants d’immigrés russes. Chante, joue de la dombra ( instrument proche de la mandoline) et danse. Apprend la guitare à l’adolescence et fonde plusieurs orchestres de musique populaire.

Après des études d’économie, exerce quelques années le métier d’enseignant, puis suit une formation musicale à l’université de Vincennes. Compositeur, arrangeur, il partage sa vie professionnelle entre la musique et l’enseignement des sciences économiques.

En 2013, il réunit à Montpellier quelques musiciens-chanteurs qui constitueront la base du Groupe ODESSA.