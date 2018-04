Concerts : Esprit Russe

Concerts donnés au profit de « Allegro Ecoles, Orchestres et Chœurs Argentins », une fondation dont l’objectif est de mettre en place, par le travail de la musique, un tremplin social auprès des enfants défavorisés d’Argentine.

Saint Jean Damascène de Sergueï Taneïev (1856 – 1915)

Une nuit sur le Mont Chauve de Modeste Moussorgski (1839 – 1881)

Extrait des Vêpres N°6 et 13 de Sergueï Rachmaninov (1873 – 1943)

Danses Polovtsiennes et les Steppes d’Asie Centrale d’Alexandre Borodine (1833 – 1887)

Pour servir ces concerts : 70 choristes et 50 musiciens !

Ces œuvres, savant mélange d’exubérance latine et subtilité orientale, sont le reflet de l’histoire de ce pays aux influences ethniques et culturelles multiples. Sergueï Taneïev développe, avec son Saint Jean Damascène, le grand art de la polyphonie et du contrepoint. Il a immensément influencé ses contemporains comme Sergueï Rachmaninov dont Les Vêpres sont le fleuron de la musique russe a capella. C’est de l’opéra Prince Igor que sont extraites les célèbres Danses Polovtsiennes d’Alexandre Borodine. Des danses contre un ennemi qui retient prisonnier le prince. Quant à Modeste Moussorgski, il met en scène le sabbat des sorcières dans la Nuit du Mont chauve.

L’Orchestre de Lutetia, en six ans d’existence, a réalisé une centaine de concerts à la fois en France et à l’étranger (Espagne, Argentine, Mexique). Sous l’impulsion d’Alejandro Sandler, chef d’orchestre argentin et fondateur, l’ensemble se réunit fréquemment pour de grandes causes humanitaires.

Le Chœur Aria de Paris, soutenu par la ville et dirigé par Sylvie Portal (Assistante de Michel Piquemal) est un ensemble vocal d’une cinquantaine de membres qui se produit régulièrement sur les scènes parisiennes avec un large répertoire classique.

Le Chœur Note et Bien comprend une cinquantaine de choristes. Il est dirigé par un chef de chœur professionnel, Denis Thuillier. Le répertoire du chœur se veut assez éclectique et couvre à la fois la musique religieuse et profane.

Libre Participation

11 mai 2018 - 20h30 Eglise St Christophe de Javel – 20 rue de la Convention – Paris 15 (Javel : RER C ou ligne 10)

27 mai 2018 - 16h Eglise St-Louis-en-l’Ile – 19 bis rue St-Louis-en-l’Ile – Paris 4 (RER B St Michel Notre Dame ou Pont Marie ligne 7)