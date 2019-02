Accueil > Découverte de la langue russe > Concours de traduction du russe en français

Chers amateurs de littérature et de langue russe, nous vous invitons à participer au concours de traduction du russe en français que nous organisons avec le Centre Pouchkine. Nous avons choisi le plus français des écrivains russes Ivan Tourgueniev dont la communauté internationale a célébré le bicentenaire de sa naissance en 2018.

Nous vous proposons deux textes en prose, autour "des jeunes filles de Tourgueniev" ou un poème "L’automne" pour la catégorie "adultes" et l’extrait de la nouvelle "Moumou" pour la catégorie "enfants".

Plus qu’aucun autre écrivain russe, Ivan TOURGUENIEV a créé dans ses romans une pléiade des personnages féminins ce qui a donné une expression à part entière « les jeunes filles de Tourgueniev ». L’expression, qui existe depuis deux siècles, est entrée dans le langage quotidien des Russes, bien que de nos jours le sens ne soit plus le même.

Tourgueniev s’intéressait beaucoup au caractère national russe, au monde intérieur de l’homme et surtout à l’univers de la femme. Qu’est-ce que la femme russe ?

Les héroïnes des deux extraits que nous vous proposons : Natalia Lassounskaya du roman « Roudine » et Elena Stakhova du roman « A la veille » sont présentées au moment de l’éveil de leur personnalité. Elles sont romantiques, rêveuses, féminines et intelligentes. Mais leur romantisme n’est pas un signe de la faiblesse. Pour leur amour elles sont prêtes à agir, leurs sentiments sont profonds et elles aiment passionnément.

Nous vous souhaitons bon courage dans la découverte de l’âme slave et bonne inspiration pour cette traduction.

Les traductions sont à rendre pour le 15 mars 2019.