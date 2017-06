Le film fait l’événement, lundi 26 juin, sur France 3. La chaîne va diffuser Conversations avec Monsieur Poutine, le nouveau documentaire du réalisateur américain Oliver Stone, qui condense près de cinquante heures d’entretiens avec le président russe. Interrogé lundi sur Europe 1 à propos de cette œuvre en quatre parties, Oliver Stone dit avoir "voulu rendre le travail intéressant".

"Il faut rester courtois"

Comment répond-il aux accusations de complaisance envers le président russe ? "Je ne sais pas si [Vladimir Poutine] aurait continué si j’avais accepté la routine habituelle des journalistes occidentaux (...) qui sont trop durs dans leurs questions pour prouver leur virilité", se justifie-t-il. "Parfois, ça peut donner quelque chose, mais quand on parle à un dirigeant qui est au pouvoir depuis seize ans et a beaucoup d’expérience (...), je crois qu’il faut rester courtois. A moins qu’il n’y ait un écart avec la réalité qui soit spectaculaire, je ne veux pas l’interrompre", conclut-il.

Oliver Stone ne cache pas une certaine fascination pour celui qui a été élu ces quatre dernières années "homme le plus puissant du monde" par le magazine Forbes. "Poutine a, je crois, su stabiliser l’économie russe, en la protégeant de certaines dérives et en encadrant les oligarques", assume-t-il d’ailleurs dans Les Inrocks.

"Un document de notre époque"

"On a dû se voir une quinzaine de fois et on en a fait un documentaire", résume Oliver Stone. Il a remonté le fil de ces deux dernières années, de 2015 à 2017, et a essayé d’aborder le plus de thèmes possible. "C’est un document de notre époque sur un des hommes les plus puissants du monde. (...) Au début je ne pensais pas que ça marcherait pour un documentaire, parce que Poutine n’est pas aussi imposant que Chavez ou Castro. Eux étaient pittoresques, géants... Lui est plus modeste", relate cependant le réalisateur.