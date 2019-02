Accueil > Agenda culturel > Livres > Correspondance - 1922-1936 (Boris Pasternak et Marina Tsvetaeva)

La rencontre annoncée dans cette correspondance entre deux génies de la poésie russe du XXe siècle est un événement littéraire exceptionnel. Boris Pasternak et Marina Tsvetaeva s’étaient en effet rencontrés à Moscou en 1918.

Ce n’est qu’en 1922 qu’ils se sont véritablement découverts à travers leurs écrits respectifs. Pendant quatorze années, ils ont entretenu une correspondance d’une intensité rare où se tissent, étroitement mêlées, passion sentimentale et poésie.

Dessinant une courbe en arc de cercle, la relation se noue, suit un mouvement ascendant jusqu’à atteindre un pic paroxystique, décroît, se dénoue et finit par se défaire définitivement.

Il faut lire les lettres de Tsvetaeva et de Pasternak comme leur poésie, comme une œuvre à part entière. Véritable laboratoire d’écriture, mais également laboratoire de la vie, car c’est au gré de ces lettres que se façonnent les événements majeurs de leur biographie. Les mots échangés sont dérobés à la vie, au quotidien, à la famille.

« Un monument étrange et splendide. » Magazine littéraire

« Une mine d’or. » Libération

Correspondance - 1922-1936 (Broché)

Boris Pasternak et Marina Tsvetaeva

Traduit du russe, présenté et annoté par Eveline Amoursky et Luba Jurgenson

Date de parution : 17/01/2019

Editeur : Editions des Syrtes

Collection : Syrtes Poche

