DAU : le projet fou d’Ilya Khrzhanovsky initié à Kharkov en 2009

DAU Paris est un projet artistique et culturel complètement fou initié par le réalisateur Russe Ilya Khrzhanovsky. Inspiré de la vie du théoricien soviétique Lev Landau (Dau), prix Nobel de physique en 1962, il faut remonter le temps. En 2009, 400 personnes ont accepté de vivre une expérience hors du commun : être coupé de son quotidien pour rejoindre une installation de recherche expérimentale construite à Kharkov en Ukraine, et revivre pendant trois ans trois décennies (de 1938 à 1968) de l’ère soviétique.

DAU est une expérience en cours, évoluant d’un film biopic sur un physicien soviétique à un projet à grande échelle – une partie cinématographique complémentée d’une expérience comportementale - impliquant des centaines de participants du monde entier. Combinant des éléments de cinéma, de théâtre, de science, de psychologie, d’architecture, d’arts visuels et de performance, un monde complexe et absorbant se révèle à nous pour être autant vécu que vu. Sa sortie aura lieu à Paris en 2019.

DAU est de ce fait une vaste expérience collaborative. Nombre de ses participants sont des personnalités célèbres dans les domaines de la science, de l’art, du théâtre et du film et sont maintenant les ambassadeurs de DAU. Ceux-ci incluent les physiciens et mathématiciens Carlo Rovelli, Dimitri Kaledin, David Gross et Shing Tung Yau ; le chef d’orchestre Teodor Currentzis ; les metteurs en scène de théâtre Peter Sellars, Romeo Castellucci et Anatoly Vassiliev ; les artistes Carsten Höller, Marina Abramovic, Boris Mikhailov et Philippe Parreno ; la designer Rei Kawakubo et bien d’autres…

Isabelle Huppert, Willem Dafoe, Monica Bellucci, Hannah Schygulla, Isabelle Adjani, Iris Berben, Gérard Depardieu, Lars Eidinger, Fanny Ardant et Barbara Sukowa ont également contribué à la voix-off de DAU.

L’INSTITUT

L’Institut était immense : il s’agissait d’une vaste installation de recherche expérimentale construite à Kharkov (Ukraine) et qui fut pendant trois ans. Établi dans les installations de recherche autonomes et ultra-secrètes construites par Moscou pour des scientifiques soviétiques, l’Institut DAU est devenu un terrain de jeu artistique et psychologique à grande échelle. Comme dans les sites étroitement gardés qui l’ont inspiré, les chercheurs de l’Institut ont exploré des domaines allant de la physique quantique à la gravitation quantique à boucles et à la théorie des cordes. Se détachant de l’orthodoxie scientifique, ils se sont également aventurés dans des domaines tels que l’énergie de l’orgone, le transfert de pensée et la téléportation, le mouvement dans le temps et l’espace, les expérimentations psycho-artistiques aux frontières du comportement humain, les pratiques et les rituels traditionnels et non traditionnels - chrétiens, bouddhistes, juifs, shamanique - appliquant des principes d’investigation scientifique dans chacun des cas.

À partir de 2009, plusieurs centaines de personnes ont abandonné leur vie quotidienne pendant trois ans, revenant dans le passé en Union soviétique pour vivre et travailler à l’Institut et se soumettre à ses exigences. Ils venaient de nombreux milieux : nettoyeurs de rues, artistes internationaux, philosophes, travailleurs du bar, lauréats du prix Nobel, agents de l’État, scientifiques, spirituels et politiques se sont séparés de leur société et ont vécu et travaillé ensemble. Ils ont créé un monde nouveau et autonome, respectant ses propres règles strictes, un monde qui est devenu leur réalité quotidienne.

Isolé dans une région reculée de l’Ukraine, invisible de l’extérieur, l’Institut devint une réalité parallèle - une reconstruction méticuleuse qui se déroulait dans son temps, couvrant la période de 1938 à 1968. Les habitants y vécurent sur place, à l’Institut, pendant toute la durée - interagissant, travaillant et jouant dans le tissu de l’époque. Les appareils de l’Institut, ses meubles, ses aliments, ses boissons, ses structures sociales et ses loisirs sont devenus la réalité de ses habitants. Ils y entreprirent des recherches scientifiques avancées avec du matériel de travail et étaient rémunérés pour le travail accompli dans la monnaie de l’époque.

DAU a été construit sur cette base - avec 700 heures de film, 2,5 millions d’images, 40000 vêtements, 8000 heures de son et 4000 documents, qui constituent l’héritage de l’Institut. DAU a été assemblé à partir de cette matière première - un cycle de longs métrages, avec d’autres encore à être dévoiler, une série télévisée, ainsi qu’un espace physique et spirituel pour recréer l’expérience de l’Institut et ses récits mais cette fois dans but différent, mais bâtit dans environnement grande échelle.

DAU PARIS

Pour sa première mondiale à Paris, du 24 janvier au 17 février 2019, DAU occupera le Théâtre du Châtelet et le Théâtre de la Ville 24h / 24, 7j / 7. Un troisième site DAU existera au Centre Pompidou pendant les heures de visite du musée. Du crépuscule à l’aube, ces trois sites seront reliés dans le ciel par le Triangle Rouge, une sculpture lumineuse inspirée de l’avant-garde Russe du début du XXe siècle.

Une fois à l’intérieur de DAU, vous participerez à l’expérience en cours qui débuta à l’Institut en 2009. Votre expérience comprendra les toutes premières projections de longs métrages de DAU, des scènes de la vie et des histoires vécues à l’Institut même. Vous pourrez peut-être voir un film, ou tous les films, en plus d’être impliqué dans d’autres expériences spirituelles, intellectuelles ou artistiques inspirées par votre intersection personnelle avec le monde créé par DAU.

DAU est une expérience en constante évolution qui ne sera jamais complètement terminée. Plus vous explorez, plus vous avez de possibilités - et si vous choisissez de consacrer plus de six heures à DAU, votre voyage sera unique - adapté à autant de personnalité, d’opinions et d’expériences que vous souhaitez partager.

Si vous quittez DAU puis revenez, vous verrez probablement tout différemment - le monde de DAU aura été modifié par votre présence et aura évolué en votre absence. Comme la vie, DAU prend du temps et il n’y a pas de raccourci.

L’entrée à DAU se fait à travers l’obtention d’un visa à durée précise : 6 heures, 24 heures ou un accès illimité. Dans ces deux derniers cas, votre voyage sera personnalisé selon un test psychométrique que vous remplirez lors de votre inscription. Ces démarches administratives sont nécessaires afin que votre visite soit l’expérience unique qu’elle se doit d’être.

DAU, c’est l’exploration. Jusqu’où vous décidez d’explorer dépend de vous.

Demandez votre visa pour participer à cette aventure incroyable !