DYPTIQUE La fin de l’homme rouge & Dix histoires au milieu de nulle part

La Fin de l’homme rouge ou le temps du désenchantement (1ère partie) à 15H

La Fin de l’homme rouge ou le temps du désenchantement (re-création 2017) traite de l’effondrement de l’Union soviétique : le communisme avait un projet insensé, transformer l’homme ancien, le vieil Adam. Et cela a marché : en un peu plus de soixante-dix ans on a créé dans le laboratoire du marxismeléninisme « l’Homo Sovieticus ». Cet « Homme rouge » était condamné à disparaître avec l’implosion de l’Union soviétique.

Dix histoires au milieu de nulle part (2ème partie) à 17H15

Dix histoires au milieu de nulle part* raconte la vie de femmes et d’hommes dans la Russie et la Biélorussie d’aujourd’hui, sous l’ère de Vladimir Poutine et d’Alexandre Loukachenko : l’amour impossible entre une arménienne et un azerbaïdjanais ; la difficulté de la vie des travailleurs tadjiks à Moscou, les questionnements des jeunesses russes et biélorusses…

*de Svetlana Alexievitch (Prix Nobel de littérature 2015), publié aux Editions Actes Sud traduction Sophie Benech

Adaptation et mise en scène Stéphanie Loïk.

Distribution

Vladimir Barbera

Denis Boyer

Véra Ermakova

Aurore James

Guillaume Laloux

Elsa Ritter.

Horaires :

DIMANCHE 29 OCTOBRE ET 5 NOVEMBRE 2017

Diptyque 15€

15h00 La Fin de l’homme rouge ou le temps du désenchantement (1ère partie)

17h15 Dix histoires au milieu de nulle part (2ème partie)

Adresse :

Anis Gras le lieu de l’autre

55, avenue Laplace - 94110 ARCUEIL

01 . 49 . 12 . 03 . 29