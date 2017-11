DYPTIQUE La fin de l’homme rouge & Dix histoires au milieu de nulle part

Dans ce magnifique requiem, elle réinvente une forme littéraire polyphonique, singulière, qui fait résonner les voix de centaines de témoins : des humiliés et des offensés, des gens de bien, d’autres moins biens, des enthousiastes de la perestroïka ahuris devant le capitalisme triomphant et, aujourd’hui, des citoyens résistant à l’instauration de nouvelles dictatures ou se revendiquant de ces dictatures.

La Fin de l’homme rouge ou le temps du désenchantement, créé en 2015 et re-créé en 2017, traite de l’effondrement de l’Union soviétique : le communisme avait un projet insensé, transformer l’homme ancien, le vieil Adam. Et cela a marché. En soixante-dix ans et quelques, on a créé dans le laboratoire du marxisme-léninisme un type d’homme particulier « l’Homo Sovieticus ».

Cet « homme rouge » était condamné à disparaître avec l’implosion de l’Union soviétique qui, malgré les millions de morts, ne fut suivi d’aucun procès de Nuremberg.

Cette re-création sera interprétée par de jeunes acteurs issus de l’Académie de Limoges (Promotion Anton Kouznetsov), avec lesquels j’ai créé en 2013 Les Sacrifiées, de Laurent Gaudé et, en 2016, Tchernobyl forever d’après les Carnets de voyage d’Alain-Gilles Bastide et La Supplication de Svetlana Alexievitch.

Dix histoires au milieu de nulle part, qui sera créé en 2017, raconte la vie de femmes et d’hommes dans la Russie et la Biélorussie d’aujourd’hui, sous l’ère de Vladimir Poutine et d’Alexandre Loukachenko.

Je travaillerai à partir de plusieurs témoignages :

sur un amour impossible entre une arménienne et un azerbaïdjanais,

sur la difficulté de la vie des travailleurs tadjiks à Moscou,

sur les questionnements des jeunesses russes et biélorusses.

Adaptation et mise en scène Stéphanie Loïk.

Distribution

Création lumière : Gérard Gillot

Création musicale, chef de chœur : Jacques Labarrière

Chants russes : Véra Ermakova

Assistante à la mise en scène et régie son : Ariane Blaise

Assistant Compagnie : Igor Oberg

Film : Jean-Christophe Leforestier

Compagnonnage : Françoise Dô (sous réserves)

Conception graphique : Alice Fournier

Photographies : Guillaume Herbaut

Avec :

Vladimir Barbera

Denis Boyer

Véra Ermakova

Aurore James

Guillaume Laloux

Elsa Ritter