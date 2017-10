De Gaulle et la Russie de François Maurice

Il va obtenir, dès 1941, la reconnaissance de la France Libre par Staline et se rendra à Moscou, en décembre 1944, où il conclura un pacte franco-soviétique.

Mais c’est surtout le voyage que de Gaulle réalisera à travers toute la Russie soviétique, en juin 1966, qui engagera profondément les échanges entre Paris et Moscou et durant lequel des accords commerciaux, économiques, techniques et scientifiques seront signés.

Aujourd’hui, le nom de Charles de Gaulle demeure, pour les Russes, indissolublement lié à la victoire commune sur le nazisme et à la Grandeur de la France des années 60.

A l’heure où la France semble peu intéressée par le plus important de ses partenaires sur le continent eurasiatique, il nous a paru nécessaire de revenir sur l’importance d’une relation Est-Ouest équilibrée.

Date de parution : 16/11/2017

Editeur : Lemme Edit

ISBN : 978-2-917575-69-7

EAN : 9782917575697

Format : Grand Format

Présentation : Broché

