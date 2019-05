Accueil > Agenda culturel > Théâtre > De l’utopie à la liberté : la fin de l’illusion rouge ?

Novembre 1989. Le mur de Berlin vient de s’écrouler. L’Europe occidentale est en effervescence. La société soviétique n’a pas connu pareil séisme depuis la révolution d’octobre 1917. Désormais, rien ne sera plus comme avant.

Un drame décapant, interprété par des comédiens talentueux.

À cette même époque, quelque part aux alentours de la ville de Novossibirsk en Sibérie, dans la cuisine d’un immeuble communautaire se tient une réunion presque anachronique. Autour de la table, Maxime, Irina, Azad et Natacha. Tous réunis pour célébrer l’événement, en train de boire, manger et discuter. Sous l’effet de la vodka, la parole se libère. Tous sont favorables à un nouveau commencement. Ils évoquent les récents événements mais la question au centre de leur conversation est : comment le communisme, qui voulait construire la société idéale, a-t-il pu dévier au point de donner naissance à un monstre impitoyable et sanguinaire, semant la terreur durant soixante-dix ans ? À qui la faute ? Les esprits s’échauffent, le ton monte, tout y passe : de Lénine à Staline en passant par Eltsine. Tous sont coupables selon eux de les avoir embrigadés dans la funeste aventure d’un communisme à visage humain. Cependant, tous s’accordent sur un point : l’âme russe est éternelle.

Un reality-show sans concessions où les personnages se révèlent avec leurs contradictions.

“Un fulgurant témoignage sur la dérive de l’Histoire.”

Distribution : D’après une libre adaptation du livre La fin de l’homme rouge et d’autres ouvrages de la littérature russe, de Svetlana Alexievitch, mise en scène par Pierre-Philippe Devaux, en collaboration avec Serge Sarkissian.

Avec Paul Barge, Richard Martin, et Catherine Salviat de la Comédie-Française.

TARIFS ET INFORMATIONS

Tarifs Coup de Cœur :

12€ pour les abonnés

14€ pour les non-abonnés

THÉÂTRE TOURSKY

16 Promenade Léo Ferré, 13003 Marseille

04 91 02 58 35