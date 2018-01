Un appartement ancien, des travaux dans une salle de bains… Une découverte inattendue qui fait resurgir un lourd passé.

2007, Elena la trentaine, mène une vie paisible avec son mari à Rouen lorsque sa vie bascule. Anéantie, elle tente de se reconstruire en fuyant à Paris.

1917, Viktoria, issue de l’aristocratie, se débat dans les affres de la révolution bolchévique à Saint-Pétersbourg. Acculée, elle prend la route de l’exode et arrive dans un Paris plongé en pleine guerre mondiale.

Destins de femmes qui s’entrecroiseront dans les sillages de la Neva et de la Seine, mêlant épopée historique et sociale, histoires d’amour, espionnage et résistance, presque au sein d’un seul et même immeuble.

Roman inspiré de faits réels, dédié aux Russes Blancs en commémoration de la Révolution russe.

Biographie de l’auteur

Carole Sorreau, née à Paris, est diplômée de l’Université Catholique en Langues Etrangères et Relations Internationales.

Polyglotte, sa carrière l’a conduite dans de nombreux pays au service de l’enseignement supérieur, puis de l’industrie agro-alimentaire.

Sa passion pour l’Histoire est à l’origine de ce premier roman.

De la Néva à la Seine de Carole Sorreau

Broché : 368 pages

Editeur : AGIC - Edition Maïa (10 mai 2017)

Collection : Notre histoire

Langue : Français

ISBN-13 : 979-1095883395

Prix éditeur : 19€