Deux chantiers de bénévoles en Russie : Monastère Donskoï et Maison historique Palibine à Moscou...

Monastère Donskoï, Moscou

Le monastère Donskoï a été fondé en 1593 et est l’un des plus anciens monastères chrétiens en Russie. Il est classé monument historique d’importance fédérale. Les bâtiments sont construits à l’endroit où se trouvait une église qui exposait l’icône de Théophane le Grec, La Vierge du Don. Dimitri Ier Donskoï aurait emporté cette icône avec lui lors de la bataille de Koulikovo en 1380 ; ce qui, selon la légende, lui aurait permis d’emporter la victoire contre les Mongols de la Horde d’Or... De nos jours, le monastère abrite de nombreux chefs-d’œuvre de l’art russe tels que des sculptures funéraires, monumentales et décoratives. Deux cimetières se trouvent à proximité du monastère : le Nouveau cimetière Donskoï, fondé au XIXe siècle, et l’Ancien cimetière Donskoï, dans l’enceinte du territoire monastique, où sont enterrés d’éminentes personnalités historiques et politiques. Pour ce premier chantier, les activités porteront sur la restauration de l’une des tours qui ceinturent l’édifice. Des travaux de reprise des maçonneries de brique sont prévues, ainsi que la restitution des enduits de la façade, sous la conduite d’artisans spécialisés, et quelques travaux de déblaiement. Des visites des ateliers du monastère sont prévues avec des guides professionnels. Avec une équipe de bénévoles russes enthousiastes, ce chantier est une possibilité de découvrir la région capitale avec des locaux... L’hébergement se fera sur place (petits dortoirs, confortable) et les repas seront pris au réfectoire du monastère.

Dates : du 17/07/2017 au 28/07/2017

Inscription : 40 euros / Participation : 100 euros

Localisation : Moscou.

S’y rendre : Aéroport de Moscou Moscou Sheremetyevo puis train Aéro-express direct pour rejoindre le centre ville (toutes les 30 minutes).

S’informer et s’inscrire, cliquez ici !

Maison historique Palibine, Moscou

A Moscou, la maison Palibine est un des rares témoignages de l’architecture individuelle en bois du début du XIXe siècle. Bâtie en 1818 dans le style Empire, ce petit monument est situé au coeur de la ville. Lors des restaurations précédentes sous les plâtres ont été trouvés de rares papiers peints sous lesquels étaient dissimulés divers documents d’archives du bureau d’arpentage où travaillait le propriétaire des lieux, Palabine. Ce bâtiment est classé monument historique de statut fédéral. VOOPIK souhaite engager ses équipes bénévoles pour la restauration et l’entretien de cette maison. Des travaux seront effectués sur les façades du bâtiment impliquant des opérations de traitement du bois : retrait des peintures anciennes, nettoyage des éléments sculptés, masticage des fissures, renforcement des surfaces et remplacement des fragments perdus. Avec une équipe de bénévoles russes enthousiastes, ce chantier est une possibilité de découvrir la région capitale avec des locaux... L’hébergement se fera sur autre site, le Monastère Donskoï (petits dortoirs, confortable) où les repas seront également pris (réfectoire).

Dates : du 17/07/2017 au 28/07/2017

Inscription : 40 euros / Participation : 100 euros

Localisation : Moscou.

S’y rendre : Aéroport de Moscou Moscou Sheremetyevo puis train Aéro-express direct pour rejoindre le centre ville (toutes les 30 minutes).

S’informer et s’inscrire, cliquez ici !

Coopération franco-russe REMPART - VOOPIK

Cette coopération est soutenue par le Ministère des Affaires étrangères et européennes.

Union REMPART - France

Association reconnue d’utilité publique, créée en 1966, elle réunit 170 associations locales de mise en valeur du patrimoine. Elle a pour objet de coordonner et promouvoir les chantiers de bénévoles qu’elles organisent et de veiller à la qualité des actions menées sous son égide. L’Union REMPART a développé des liens étroits avec de nombreux partenaires à l’étranger et outre l’accueil et la formation de cadre, apporte son expertise de réseau associatif actif dans le champ culturel.

VOOPIK – Moscou – Russie

La Société russe de préservation des monuments historiques et culturels (VOOPIK), est la plus ancienne association de Russie active dans le domaine du patrimoine. Elle a été créée, tout comme REMPART, en 1966 et est actuellement composée de 55 unités situées sur tout le territoire de la Russie. Depuis ses débuts, VOOPIK a sauvé et a restauré plus de 3000 chefs-d’oeuvre d’architecture ancienne, parmi lesquels de nombreux manoirs, monastères et églises. A l’initiative du label de "l’Anneau d’Or", le plus ancien itinéraire touristique de Russie, VOOPIK a également lancé le projet "Vykhod v gorod" ("Sortie en ville") qui permet aux citoyens d’accéder aux sites patrimoniaux habituellement fermés. VOOPIK souhaite réunir les citoyens pour la préservation des sites du patrimoine historique et culturel de Russie et coordonner l’initiative sociale dans ce domaine. Avec le soutien et l’expertise de l’Union REMPART depuis 2016, VOOPIK développe le principe des chantiers de bénévoles pour la restauration du patrimoine en Russie.

Union REMPART

1, rue des Guillemites

75004 PARIS

Tél. : 00 33 1 42 71 96 55

Ligne directe : 00 33 1 42 71 62 72.

50 ans d’action associative au service du patrimoine et des hommes !