Duo Andranian - Récital de piano à 4 mains

Récital « Contes et Féeries » à l’Église Saint-Gilles de Fougy

Le Bourg-Saint -Leonard (Orne en Normandie )

Prix des places : 15€. Concert à 16 h.

Renseignements et réservations : 02.33.67.50.70.

Au programme :

Igor STRAVINSKY Berceuse de l’Oiseau de feu

Rimsky KORSAKOV Shéhérazade

Piotr Illitch TCHAÏKOVSKI Casse-Noisette. Danse russe (Lac des Cygnes . Transcription de Debussy)

Serge PROKOFIEV Pierre et le Loup.

Biographie

"Formés par les mêmes maîtres, Pierre Barbizet, Lucette Descaves, Pierre et Nelly Pasquier, Jean Micault, Gisèle et Chantal Andranian, lauréates du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, se produisent régulièrement en France. - Salle Gaveau, Salle Cortot, Fondation Dosne-Thiers... et à l’étranger : Suisse, Belgique, Espagne ainsi qu’en de nombreux festivals : Ville d’Avray, Moissac, Ramatuelle, Musiques au Coeur du Marais, les Falaises Musicales, Printemps Musical de Prague, en duo de pianos, aussi bien qu’en musique de chambre.

Saluées par un public fidèle pour la vivacité et la forte présence de leur interprétation, Gisèle et Chantal Andranian tendent de plus en plus à affirmer leur spécificité et leur originalité par des créations, transcriptions, attirance vers le jazz et la musique de films, lectures musicales".