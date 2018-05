La Datcha Kalina vous présente Samedi 12 mai à 19h d’assister au concert du Duo Anna et Peter.

Anna Novokshenova, guitare et chant

Peter Bishop, guitare

Anna Novokshenova

Anna Novokshenova, guitare et chant, depuis 2012, est étudiante à l’Université Aix-Marseille et au Conservatoire Darius Milhaud.

Après une Licence d’Administration public et un Master de Droit International, Anna est retournée vers sa véritable passion : la musique. Elle est également diplômée d’un Master de Musicologie.

Anna interprétera des chants traditionnels ainsi que du rock russe et des chansons contemporaines.

Peter Bishop

Fidèle à Promotion Musique depuis des années, Peter Bishop, musicien bien connu à Aix et en pays d’Aix vient de prendre sa retraite.

Son nouveau temps de libre va lui permettre de se consacrer encore plus à la pratique de la guitare et de la guitare basse, et c’est avec plaisir qu’on le retrouvera dans les différents lieux branchés de la région.

De plus il s’offre maintenant d’initier et de perfectionner à la guitare, à la guitare basse et au clavier ceux qui souhaiteraient partager sa passion pour la musique.

Les cours sont dispensés en Français ou en Anglais soit à son domicile soit chez les élèves.

Participation libre

Renseignements et réservations :

04 42 92 68 78 / 06 20 97 35 68