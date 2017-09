Duo Micha Tcherkassky et Bogdan Nesterenko - Balalaïka et bayan

Il forme un duo avec le violoniste Stefan Stalanowski (Super Soliste de l’Orchestre National de Lille). Il joue avec Micha Tcherkassky (balalaïka), en duo et avec son Quatuor Baïkal (musique russe classique et traditionnelle).

Il est invité à se produire dans des lieux (Le Vivat !, Opéra de Vichy, Villa Strauli (Suisse), Théâtre national de Beauvaisis, Abbatiale d’Ebersmunster, …) et festivals préstigieux (Festivals de musique baroque de Strasbourg et de Madiran, Festival International d’Orgue en Flandres, Festival de Casella) en Europe, en Ukraine ou encore au Pakistan…

Lauréat de plusieurs Concours Internationaux d’Accordéon, Bogdan Nesterenko est soliste à la Philharmonie Régionale de Kharkov depuis 2001 et collabore avec différentes formations de Kharkov et de Kiev.

Les plus belles musiques russes classiques et traditionnelles avec 2 instruments rares : la balalaïka symbole de la musique russe et le bayan l’accordéon russe.

Bogdan Nesterenko multiplie les expériences musicales riches et variées : avec la mezzo-soprano Donatienne Milpied dans le spectacle « Les Dessous d’une cantatrice », avec l’organiste Jan Vermeire, avec le ténor Serguey Stilmachenko, avec le Quatuor Annesci ou encore avec Alain Raës (piano).

Il se produit également en musique contemporaine et participe aux créations de O. Yagoubi (« Concerto des deux mondes » pour accordéon et orchestre symphonique), de M. Bourbon, de Ch. Hache et de S. Fache (Concerto pour accordéon et Big band).

Actuellement, il prépare, aux cotés de Juliette de Massy (voix) et Nina Richardon (comédienne), une création théatrale autour des œuvres de Piazzolla, Cage, Rachmaninov et Vivaldi. Ce spectacle sera programmé en 2017 sous le nom « Ballade pour un Fou ».

Bogdan Nesterenko joue sur un accordéon russe « bayan » de marque « Jupiter », un instrument offrant, grâce à sa richesse de timbre et à ses multiples registres, des possibilités musicales très étendues.

Samedi 7 octobre 15h Duo Micha Tcherkassky et Bogdan Nesterenko - Balalaïka et bayan

Festival de Roubaix

Médiathèque de Roubaix

2, rue Pierre Motte 59100 Roubaix

Entrée libre !