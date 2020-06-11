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Двуязычная школа: французскo- английская или французскo-русская
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«Книга – это окно, через котороё можно убежать» (Жюльен Грин)
Уроки с подготовительного (СP) по 4-й класс (СМ2) проводятся с понедельника по пятницу (в среду – лишь утром).
Для обеспечения полностью двуязычной системы обучения, Малая двуязычная школа является учебным заведением без договора с Министерством образования. Так, ученики занимаются полдня на французском языке (уроки французского, математика и история), а остальные полдня – на выбранном иностранном языке (иностранный язык и литература, естествознание, информатика, изобразительное искусство, музыка, хор). Все учителя являются носителями языков.
Наши программы соответствуют официальным рекомендациям Министерства образования, а учителя являются дипломированными специалистами.
После занятий дети могут оставаться в группе продлённого дня или же заниматься в художественных и музыкальных кружках (см. раздел «внешкольные занятия»).
Мы акцентируем наше внимание на:
малом количестве детей в группах,
коллективе высококвалифицированных, внимательных и отданных своему делу учителей,
обеспечении детей воспитателями и ассистентами, наиболее подготовленными для занятий с детьми определённого возраста
программе, легко адаптируемой зависимо от возраста и ритма ребенка,
обеспечении детей учителями-носителями языка,
изучении нескольких языков через уроки других фундаментальных дисциплин,
активной методике обучения, которая даёт большую автономию, а также радость от возможности выражать своё мнение и активно участвовать начиная с первых уроков,
широкой программе культурного воспитания, занятиях под руководством специалистов театром, изобразительным искусством, музыкой и физкультурой, способствующих общему и интеллектуальному развитию ребенка,
обучении чувству ответственности каждого ребенка в группе для лучшей интеграции учеников, прибывших из разных стран мира.
Мы принимаем детей в подгузниках. Практика показывает, что дети в подгузниках, желая имитировать своих товарищей, очень быстро начинают пользоваться туалетом.
Малая двуязычная школа - Stewart International School
Частное учебное учреждение без договора с Министерством образования
Двуязычная школа: французскo- английская или французскo-русская,
от детского сада до 4-го класса (класс СМ2 во Франции)
Адрес: 8, place de la Porte de Champerret, 75017 Paris - Париж
Тел.: +33 (0)1 43 80 25 34
Факс: + 33 (0)1 43 80 37 40.
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© четверг 28 Май 2020