ЕЛЕНА УТЕНКОВА : КОГДА ПАПА БЫЛ МАЛЕНЬКИЙ

ЕЛЕНА УТЕНКОВА

Родилась в Москве.

Закончила Моск. Гос. Художественный Институт им. В.И.Сурикова,

Член Московского союза художников.

Последние годы одновременно с изобразительным искусством работает в жанре малой прозы.

Картины находятся в коллекциях: Государственного Русского музея,

Картинной галереe г. Витербо, Италия , коллекции русского искусства Пьера Луидж Сельмо, Италия, а так же в частных собраниях России, Европы, США, Японии...

КОГДА ПАПА БЫЛ МАЛЕНЬКИЙ

Мой проект о детстве.

Слово детство придумали взрослые. Взрослые, которые решили, что уже перестали быть детьми. Но из детства нельзя вырасти, как из коротких штанишек. Детство не уходит в никуда. Оно остаётся с нами, внутри нас и обнаруживает себя в самый неожиданный момент беспричинным восторгом от шуршанья осенней листвы под ногами….. или желанием вдруг побежать по дорожке, быстро, быстро, в никуда, широко раскинув руки……

Детство есть у всех. Потому что детство, это не период времени, а состояние, ощущение пусть и недолгого, но союза с миром и доверия ему. Для взрослого - это ещё и то пространство в глубине прошлого, за которое ты не в ответе, так как не сам создавал его, а оно определяло и творило тебя. В детстве вообще своё особое пространство, своя "география", так как ни карт, ни календаря, этих привычных систем координат взрослой жизни, у ребёнка нет. Каждое событие одинаково важно, ново и значительно, будь то дождь за окном, прилёт бабочки или появление лохматой собачьей головы из-под соседского забора.

Дети которых я рисую - это дети у которых уже случилась впереди взрослая жизнь. Сейчас они уже выросли... Началось эта тема для меня со старых фотографий из семейного альбома. Я смотрела на детские фотографии моих родителей и ощущение времени менялось. И моё отношение к родителям тоже. Мы становились равными, - ровесниками в череде лет. С этим надо было что-то делать. Я стала рисовать на тему старых фотографий и поняла что в некотором смысле рисую и себя. Себя в детстве, и это детство во мне ещё не кончилось, оно продолжается, давая радость и интерес жить.

Елена Утенкова-Тихонова